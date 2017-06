"Pomówienia PO". Beata Kempa zawiadamia prokuraturę

Platforma Obywatelska chce sprawdzić jakie związki ze sprawą śmierci Igora Stachowiaka ma szefowa kancelarii premiera Beata Kempa.

Były minister sprawiedliwości Borys Budka pytał, czy prawdą jest, że po emisji w TVN24 materiału z zatrzymania 25-letniego Igora Stachowiaka, w poniedziałek, po naradzie w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, z udziałem m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka i jego zastępcy Jarosława Zielińskiego, szefowa Kancelarii Premiera Beata Kempa w godzinach wieczornych udała się na komendę policji w Oleśnicy, by tam odbyć kolejne spotkanie.

„Czy to możliwe, że to standardy działania wysokich polityków PiS, czy to możliwe, że tak bez przyczyny politycy PiS interesują każdym komisariatem, każdą komendą, a szczególnie tą właśnie w Oleśnicy, na której służyły osoby, zamieszane w sprawę śmierci Igora Stachowiaka?” – pytał Budka.

Beata Kempa powiedziała dziś w Polsat News, że złożyła do prokuratury zawiadomienie w sprawie oskarżeń polityków Platformy Obywatelskiej.

- Warto, żeby prokuratura się tym zajęła. Nie znam osobiście tych policjantów - powiedziała szefowa kancelarii premiera.

- Tutaj zwykłe słowo "przepraszam" nie wystarczy. Czas, aby panowie z Platformy Obywatelskiej zobaczyli, gdzie jest kres walki politycznej - dodała.

Kempa mówiła również o zapowiadanym przez media transferze szefowej Kancelarii Prezydenta Małgorzaty Sadurskiej do zarządu PZU. - Małgorzata Sadurska jest szefową Kancelarii Prezydenta RP, jednej z najważniejszych kancelarii w naszym kraju, jest prawnikiem, była posłem przez kilka kadencji tak, że myślę, że jest osobą - co wykazała wielokrotnie - niezwykle fachową - powiedziała Kempa. Dodała jednak, że nie ma wiedzy na temat zmian personalnych w Kancelarii Prezydenta.