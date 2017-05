Gowin: Rozmawiamy z PiS nt. współpracy w wyborach samorządowych

Gowin poinformował też na konferencji prasowej w Sejmie, że Polska Razem, Zjednoczona Prawica rozpoczyna przygotowania do wyborów samorządowych.

"Rozpoczęliśmy rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością na temat współpracy przy wyborach samorządowych. Mam nadzieję, że zawrzemy porozumienie, które pozwoli kontynuować nam współpracę nie tylko na gruncie parlamentarnym, ale także na gruncie samorządowym" - podkreślił szef Polski Razem.

Jak dodał, powołana została grupa pełnomocników regionalnych, wśród nich znaleźli się m.in.: w woj. śląskim senator Tadeusz Kopeć oraz w woj. wielkopolskim poseł Grzegorz Piechowiak. Powołany też został pełnomocnik specjalny na terenie Warszawy - Jacek Ozdoba, a także pełnomocnik krajowy - Marcin Ociepa.

Ociepa wskazał, że Polska Razem "głęboko wierzy" w samorząd. "Dlatego nasze główne przesłania programowe to decentralizacja, partycypacja obywatelska i innowacje" - zapowiedział. "Głęboko wierzymy w to, że obywatele są kompetentni do tego, żeby brać odpowiedzialność za swoje wspólnoty lokalne. Będziemy ich w tym wspierać" - zapewnił.