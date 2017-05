Kaczyński: dwukadencyjność w samorządzie tak, ale nie od przyszłorocznych wyborów

J.Kaczyński poinformował, że PiS wycofuje się z pomysłu wprowadzenia tzw. wstecznej dwukadencyjności dla samorządowców.

"Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności (...) - mówię tutaj o Trybunale Konstytucyjnym, jak i stanowisko pana prezydenta - doszliśmy do wniosku, że podtrzymamy zasadę dwóch kadencji dla osób, które pełnią funkcje jednoosobowe, a więc wójtów, burmistrzów i prezydentów, ale z karencją, tzn. z odłożeniem tego na dwie kadencje" - powiedział Kaczyński na konferencji prasowej po spotkaniu z pełnomocnikami okręgowymi i regionalnymi partii ds. kampanii samorządowej.

Jak dodał, pojawiają się też inne koncepcje, jednak każda z nich sprowadza się do tego, że wprowadzenie dwukadencyjności "nie wejdzie w trakcie tych wyborów".

"Doszliśmy do wniosku, że wobec stanowiska głowy państwa, do którego odnosimy się oczywiście z wielkim szacunkiem i wobec przynajmniej niepewności co do stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, nie należy w tej chwili tej sprawy stawiać w ten sposób, żeby tworzyć wrażenie, że chcemy uczynić coś, co być może niektórzy by traktowali jako złamanie pewnych reguł prawa" - podkreślił lider PiS.

"Czy to oznacza, że rezygnujemy z tego przedsięwzięcia zmierzającego do tego, by oczyścić wiele samorządów, by dokonać zmian, by te grupy, które tam rządzą (...) niekiedy od już bardzo wielu lat, rekord to są 23 lata, w dalszym ciągu tam rządziły? Nie, chcemy to zmienić i chciałbym państwu powiedzieć, że to jest możliwe" - oświadczył.

Prezes PiS podkreślił, że przy tworzeniu list wyborczych i ustalaniu kandydatów w poszczególnych regionach będą brani pod uwagę m.in. ludzie młodzi, którzy - jak ocenił - "wykazują wielką energię i którzy kojarzą się obywatelom, wyborcom ze zmianą".

"Nie rezygnujemy z tej wielkiej zmiany w trakcie tych wyborów samorządowych i to będzie nasze hasło, ale nie czynimy z tego czegoś, co jest przepisem prawnym, co powoduje pewnego rodzaju automatyzmy. Ale reguła, że mają być dwie kadencje zostanie z całą pewnością zachowana. Tyle tylko, że wejdzie w życie dopiero po jakimś czasie" - zapowiedział Kaczyński

Szef PiS poinformował też, że w poniedziałek odbyło się spotkanie z szefami regionów oraz pełnomocnikami wojewódzkimi, okręgowymi i obwodowymi z całego kraju poświęcone przygotowaniom partii do wyborów samorządowych. Ta pierwsza odprawa - mówił Kaczyński - miała z "jednej strony doprowadzić do dalszej mobilizacji, ale z drugiej strony była też już przeglądowa".

"Mogę powiedzieć, że stan na dziś jest dobry, tzn. założenia są realizowane - poza trzema obwodami - w skali całego kraju wszędzie ci pełnomocnicy obwodowi zostali powołani, wszędzie zostały powołane zespoły merytoryczne, które przygotowują wybory, wszędzie odbywają się spotkania, objazdy - powiatów i gmin" - mówił. "Krótko mówiąc - cały ten mechanizm ruszył" - dodał Kaczyński.