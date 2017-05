Beata Mazurek: PiS szanuje inicjatywę prezydenta

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

To jest inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy, my ją szanujemy, ona wymaga namysłu i ustalenia, o jakie zmiany chodzi - oświadczyła w rozmowie z PAP rzeczniczka PiS Beata Mazurek, odnosząc się do słów prezydenta ws. referendum dotyczącego konstytucji.