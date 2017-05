Elżbieta Witek: Referendum to nie pomysł Andrzeja Dudy. To pomysł PiS

Wczoraj podczas uroczystości 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że chce, aby w sprawie Konstytucji Rzeczypospolitej odbyło się w przyszłym roku referendum. Prezydent podkreślił, że wierzy, iż to przedsięwzięcie uda się przeprowadzić ponad podziałami.

W TVN24 Elżbieta Witek powiedziała, że pomysłodawcą referendum nie jest Andrzej Duda, a Prawo i Sprawiedliwość. - Przypomnę, że już w ubiegłym roku prezes Kaczyński mówił o tym głośno. Sama jako rzecznik PiS byłam o to pytana. Ta Konstytucja wymaga zmian. Mówiliśmy o tym i teraz prezydent Duda powiedział przy okazji rocznicy Konstytucji 3 maja, nawiązał zresztą do tego w ubiegłym roku. Nie jest to nowy pomysł, ale to, że powiedział to wczoraj, to jego autonomiczna decyzja, do której ma oczywiście prawo - powiedziała.

- Prezydent nie ma żadnego obowiązku pytania i konsultowania tego, kiedy ogłosi taką propozycję ani z rządem, ani z prezesem PiS (…) Nie jest to jego inicjatywa, to inicjatywa PiS, że nad tą obecną Konstytucją trzeba by się pochylić, czy wymaga ona zmian - kontynuowała.

Zdaniem szefowej gabinetu premier Szydło prezydent Andrzej Duda realizuje pomysł wygłoszony przez prezesa PiS. - Prezydent realizuje pomysł, jaki ogłosił Jarosław Kaczyński w zeszłym roku. Podkreślę: nad tym potrzebna jest poważna debata i dyskusja, bo tu nie chodzi o zadanie prostego pytania, bo to byłoby najprostsze - powiedziała Witek.