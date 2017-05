Stanisław Karczewski: Referendum? Nie kupuję kota w worku

Elżbieta Witek: Referendum to nie pomysł Andrzeja Dudy. To pomysł PiS

Wczoraj podczas uroczystości 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że chce, aby w sprawie Konstytucji Rzeczypospolitej odbyło się w przyszłym roku referendum. Prezydent podkreślił, że wierzy, iż to przedsięwzięcie uda się przeprowadzić ponad podziałami.

Zapowiedź prezydenta skomentował w Radiu Zet marszałek Senatu Stanisław Karczewski. - Nie wiem, czy zdołamy przeprowadzić referendum w przyszłym roku. Zobaczymy. Ja nie kupuję nigdy kota w worku. Zawsze sprawdzam co w nim jest - powiedział.

- Prawo i Sprawiedliwość nie rozmawiało z prezydentem o referendum ws. zmian w konstytucji. Pomysł należy rozważyć, ale to dopiero początek dyskusji. Potrzebna jest debata na temat konstytucji - komentował Karczewski.

Gość programu przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie mówiło o potrzebie zmiany konstytucji. - Chciałbym żeby konstytucję stworzyli Polacy i żeby konstytucja odpowiadała oczekiwaniom Polaków. Mniej więcej to samo wczoraj powiedział pan prezydent. Bo chce w szczególny sposób odnieść się do narodu, do społeczeństwa. I chce żeby społeczeństwo zadecydowało o tym, jak będzie wyglądała konstytucja - dodał marszałek Senatu.

Więcej: Radio Zet