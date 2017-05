Rzeczniczka PiS pyta Platformę m.in. czy podwyższy wiek emerytalny i zlikwiduje 500+

"Dziś w Polsce mamy do czynienia z opozycją totalną, która poza totalną krytyką PiS nie chce, nie potrafi lub nie ma nic do zaoferowania Polakom" - stwierdziła rzeczniczka PiS na piątkowej konferencji prasowej.

Oceniła, że PO nie ma programu, a tylko "mgliste deklaracje, z których tak naprawdę nic nie wynika". "Żadnego konkretu, a przecież nie o to chodzi" - dodała Mazurek.

Rzeczniczka PiS skierowała więc cztery pytania do polityków PO: czy Platforma podwyższy Polakom wiek emerytalny i do ilu lat, czy ograniczy lub zlikwiduje program 500 plus, a także, czy PO podtrzymuje deklarację likwidacji IPN i CBA oraz czy zgodzi się na przyjęcie emigrantów.

"Mam nadzieję, że PO będzie miała cywilną odwagę powiedzieć Polakom, w jaki sposób do tych pytań się odnosi" - powiedziała Mazurek.