Stanisław Karczewski: Po Nowoczesnej została tylko kropka

Jacek Nizinkiewicz zapytał marszałka Senatu, czy w Polsce jest ograniczana wolność. - W żadnym wymiarze. Każdy ma prawo wypowiedzieć swoją opinię. Wolność jest szanowana i przestrzegana. Pytania o jutrzejszy marsz trzeba zadać Grzegorzowi Schetynie. To jest próba zwrócenia uwagi na Platformę Obywatelską. Dziwię się, że inne partie opozycyjne biorą w tym udział - powiedział Karczewski.

Zdaniem marszałka wolność słowa panuje również w mediach w Polsce. - "Wiadomości" TVP są rzetelne. Porównuje programy informacyjne z różnych stacji i sama kolejność przedstawianych wydarzeń jest bardzo charakterystyczne. Nie widzę żadnych elementów ograniczania wolności dziennikarzy. Platforma Obywatelska robi wodę z mózgu Polakom - ocenił Karczewski.

Czy powinno dojść do rekonstrukcji rządu? - To jest decyzja tylko i wyłącznie pani premier. To do niej jest to pytanie. Ja ten rząd oceniam dobrze. Równie dobrze oceniam ministrów. Nie chcę oceniam poszczególnych członków rządu - odpowiedział gość programu.

Karczewski mówił również o najnowszych sondażach, w których Platforma Obywatelska zbliżyła się do Prawa i Sprawiedliwości. - PiS utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Wynik Platformy jest kosztem Nowoczesnej, której nie ma obecnie. Nie chcę być złośliwy, ale tylko kropka z przodu została - skomentował.

Gość programu komentował zaproponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę referendum ws. konstytucji. - Jeżeli taka propozycja zostaje przedstawiona, ja zapraszam wszystkich do debaty i dyskusji. Istotne jest, że prezydent chce, by to społeczeństwo się w tej kwestii wypowiedziało - powiedział Karczewski.

- Pomysł prezydenta jest dobry, bo konstytucja nie jest doskonała - dodał.