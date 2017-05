Krystyna Pawłowicz odradza udział w Marszu Wolności

PiS pyta o program, PO odpowie we wtorek

Manifestacja rozpocznie się o godz. 13 na Placu Bankowym, następnie ruszy ulicą Marszałkowską, przez Rondo Dmowskiego, na Plac Konstytucji. Wydarzenie zaplanowano na ok. 4 godziny. Zakończy je koncert zespołu Big Cyc. Platforma liczy na udział w marszu co najmniej 100 tys. ludzi; sama ma przywieźć do stolicy około 13 tys. uczestników. "Zapraszamy rodaków, mieszkańców Warszawy, gmin, miast podwarszawskich, ale też z wszystkich krańców Polski na 'Marsz Wolności'" - powiedział Schetyna na wczorajszej konferencji prasowej.

Przeciwko marszowi jest Krystyna Pawłowicz. Posłanka PiS wymieniła, co popierają uczestnicy manifestacji: podniesienie wieku emerytalnego, likwidację 500+, likwidację IPN, likwidację CBA, przyjęcie imigrantów islamskich, tuszowanie afer i skandali, zatrzymanie reformy sądownictwa.

Pawłowicz dodała, że Platforma Obywatelska planuje również podniesienie podatków "aby mogła wrócić do tego jak było. Dobrze dla nic".

"Zastanów się więc, czy chcesz takich dla siebie zmian" - kończy posłanka PiS.