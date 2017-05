Jarosław Kaczyński: Wolność w Polsce jest, tylko ktoś kto nie dostrzega rzeczywistości, może to kwestionować

"Ten marsz będzie zabezpieczany przez policję i z całą pewnością nasze władze uczynią wszystko, by nie było żadnych prowokacji, żadnych przeszkód" - powiedział Kaczyński w sobotę podczas wizyty w Szczecinie.

"Przypomnijmy sobie jak do 2014 r. wyglądały marsze niepodległości 11 listopada - co marsz to prowokacje, to awantura. Przy innych demonstracjach było podpalanie budek, były prowokacje, o których mogliśmy się później z tzw. taśm od Sowy dowiedzieć" - mówił.

"Mieliśmy rzeczywiście do czynienia z ograniczeniami wolności. Dzisiaj ta wolności istnieje, we wszystkich wymiarach, we wszystkich wymiarach, które są - można powiedzieć - praktykowane w państwach demokratycznych i tylko kompletne niedostrzeganie rzeczywistości może kogoś doprowadzić do wniosku, że dzisiaj wolność jest zagrożona" - stwierdził szef PiS.