Spot PiS: Czy chcesz, żeby politycy PO urealnili twoje sprawy?

PiS zaprezentowało spot w sobotę na internetowym profilu na Twitterze. W Warszawie trwa organizowany przez PO "Marsz Wolności" z udziałem środowisk opozycyjnych.

"Gdy oni będą rządzić 'urealnią' wiek emerytalny, czyli go podwyższą?" - brzmi pierwsze pytanie w spocie PiS. W tym momencie pojawia się wypowiedź przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny: "Trzeba urealnić ten wiek emerytalny". Po niej następuje stwierdzenie głównego ekonomisty PO prof. Andrzeja Rzońcy: "Urealnić to znaczy urealnić".

"'Urealnią' 500 plus, czyli je zlikwidują?" - to kolejne pytanie w spocie. Zderzone jest z wypowiedzią b. prezydenta Bronisława Komorowskiego, który mówi: "To jest najgłupszy sposób wydania pieniędzy publicznych".

W dalszej części spotu pojawiają się kolejne pytania: "+Urealnią+ sprawę imigrantów, czyli przyjmą każdą liczbę?, +Urealnią+ sprawiedliwość, czyli zlikwidują IPN i CBA?, 'Urealnią' polską demokrację, czyli będzie wstyd jak udadzą się zagranicę?, 'Urealnią' język miłości, czyli wróci pycha i arogancja?".

Spot kończy się pytaniem: "Czy chcesz, żeby 'urealnili' twoje sprawy?".

W piątek PO upubliczniła w internecie spot zachęcający do udziału w "Marszu Wolności", który przejdzie w sobotę ulicami Warszawy. W materiale widzimy matkę z kilkuletnią córką. Bohaterki 30-sekundowego filmu szykują się do wyjścia z domu. "Mamo, a co to jest gorszy sort?" - pyta dziewczynka. "Hmmm... Wiesz co? To jesteśmy my - ja, tata, ty" - odpowiada jej mama. "A babcia?" - dopytuje dziecko. "Babcia to na pewno" - śmieje się kobieta.

Dalej dziewczynka dopytuje co właściwie znaczy "gorszy sort". "Wiesz co? taki jeden pan powiedział, że jesteśmy gorsi niż on" - tłumaczy mama. "Trzeba mu powiedzieć, że to jest nieprawda" - przekonuje kilkulatka. "To chodź, razem mu powiemy" - proponuje mama, po czym obie biorą biało-czerwoną flagę i wychodzą z domu.