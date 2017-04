Paweł Szefernaker: Spektakl Donalda Tuska to jedna wielka ściema

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Szefernaker, gość dzisiejszego "Jeden na jeden" twierdzi, że obecny szef Rady Europejskiej znany jest ze swojego "pociągu do władzy i do propagandy" i wczoraj to udowodnił.

Jak mówił polityk PiS, wczorajsze powitanie Tuska na Dworcu Centralnym w Warszawie i spacer do prokuratury były urządzonym przez szefa RE spektaklem, a na taką "ściemę" Polacy "już się nie złapią".

- Wczoraj była sytuacja, w której pan przewodniczący próbował odwrócić uwagę, ale żyjemy w czasach, kiedy internet wszelkiego rodzaju ściemę wychwytuje - zapewnił Szefernaker. - Chociażby tych ochroniarzy, te limuzyny, które jechały za spacerującym po Warszawie Donaldem Tuskiem. Polacy już się na tę ściemę nie dadzą złapaćr.

Jego zdaniem Donald Tusk udaje "równego gościa", a nie pamięta, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Zapewnił, że wczorajsze przesłuchanie "nie jest odcinkiem żadnej operacji", a Donald Tusk, mówiąc po wyjściu z prokuratury, że jest od rana na czczo, wykorzystał je do kolejnego etapu swojego spektaklu, czyli dla "picu i ściemy".

- Gdyby nie udawał i nie jeździł specjalnie pociągiem na przesłuchania, to by wiedział, że miliony Polaków, które jeżdżą koleją, zabierają kanapki. Jeżeli ktoś od czasu do czasu jeździ tylko dla picu i ściemy, mógł o tych kanapkach zapomnieć - mówił Szefernaker.

