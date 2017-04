Sadurska: przyjazd Tuska do Warszawy - "groteskowy"

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Przyjazd przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska pociągiem do Warszawy, odprowadzenie go do prokuratury po to, żeby spełnił swój obywatelski obowiązek, było groteskowe - oceniła w czwartek szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska.