Beata Mazurek: PO bez szans na powodzenie wniosku o wotum nieufności dla Antoniego Macierewicza

Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jego ugrupowanie zaprezentuje w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla Macierewicza. Jak dodał niewykluczone, że tego dnia wniosek zostanie też złożony u marszałka Sejmu.

Rzeczniczka PiS oceniła, że wniosek ten "nie ma najmniejszych szans na powodzenie". - To jest chyba rzeczą naturalną, że żaden rząd nie odwołuje w ten sposób swojego ministra - powiedziała Mazurek. - Decyzje, co do polityki kadrowej podejmuje tylko i wyłącznie pani premier - dodała.

Mazurek odniosła się też do informacji, że szef MON przyjął dymisję Wacława Berczyńskiego z kierowania podkomisją do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. W piśmie do szefa MON Berczyński napisał, że z powodów osobistych nie może przyjechać do Polski i prosi o zwolnienie z obowiązków przewodniczącego. Berczyński ma być jednak nadal członkiem podkomisji.

- Jeżeli rezygnuje z powodów zdrowotnych, to nie jest to dla mnie zdziwieniem dlatego, że szef zespołu zawsze ma więcej pracy, niż jego szeregowy członek - powiedziała. Pytana, czy jego rezygnacja ma charakter "dyplomatyczny" Mazurek odparła: "to pozostawiam państwa ocenie". Dopytywana, czy dobrze, że Berczyński zrezygnował Mazurek podkreśliła, że nie będzie tego oceniała. - Ja nie oceniam prac tego zespołu, nie powołuję go. Jeśli względy zdrowotne nie pozwalają mu na to, by kontynuować pracę jako przewodniczącemu, to nie dziwię się, że zrezygnował - skwitowała rzeczniczka PiS.

W opublikowanym w miniony piątek wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" Berczyński, który jest też przewodniczącym rady nadzorczej remontujących śmigłowce Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi, stwierdził: "to ja wykończyłem Caracale. Znam się na tym, znam się na śmigłowcach, znam się na lotnictwie". Według przytoczonej przez "DGP" relacji Berczyńskiego, minister Antoni Macierewicz powiedział mu: "Bądź moim pełnomocnikiem w sprawie śmigłowców", miano mu też zaproponować pracę w WZL-1.

Wniosek o wotum nieufności dla Macierewicza, drugi już, politycy Platformy zapowiedzieli w zeszłym tygodniu po spotkaniu partyjnej komisji PiS, która zajęła się badaniem okoliczności, w jakich jego bliski współpracownik Bartłomiej Misiewicz był powoływany na kolejne pełnione funkcje (ostatnio w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, gdzie - według doniesień medialnych - miał zarabiać 50 tys. zł miesięcznie). Po obradach komisji Misiewicz poinformował, że postanowił wystąpić z Prawa i Sprawiedliwości.