Mazurek: To prokuratura zdecyduje czy zajmie się sprawą Berczyńskiego

Beata Mazurek

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Jeśli prokuratura znajdzie podstawy ku temu, żeby zająć się sprawą dr. Wacława Berczyńskiego, to zapewne to zrobi - podkreśliła rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Dodała, że nie jest od tego, by mówić, co powinna zrobić prokuratura, a czego nie.