Rada Europy: PiS przeciw monitorowaniu sytuacji w Turcji

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy opowiedziało się we wtorek za przywróceniem procedury monitoringu Turcji; decyzja odzwierciedla poważne zaniepokojenie funkcjonowaniem instytucji demokratycznych w tym państwie. Głosowanie poprzedziła niemal trzygodzinna debata na temat sytuacji w Turcji po udaremnionej próbie zamachu stanu w ubiegłym roku i takich działań władz tureckich, które po niej nastąpiły, jak masowe aresztowania, prześladowanie opozycji i rozszerzenie władzy prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Za monitoringiem opowiedziało się 113 deputowanych, przeciw było 45, w tym posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy tym samym opowiedzieli się przeciw przyjęciu raportu dot. funkcjonowania instytucji demokratycznych w Turcji.

Arkadiusz Mularczyk z PiS, który wziął udział we wtorkowym głosowaniu podkreślił w rozmowie z PAP, że posłowie PiS wraz z grupą konserwatywną, do której należą, zdecydowali, że zagłosują przeciw. - Uznaliśmy, że będziemy głosować przeciwko, ponieważ jest to raport, który przykłada takie same standardy funkcjonowania państwa jakie należałoby przyłożyć do krajów, które funkcjonują w stabilizacji i pokoju, a tak nie jest - powiedział.

Posłowie PO na konferencji w Sejmie podkreślili, że na wtorkowej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu przedstawiciele PiS wchodzący w skład polskiej delegacji zagłosowali przeciwko rekomendacjom, które płyną ze wszystkich frakcji, przeciwko zasadom wynikającym z funkcjonowania Rady Europy. Według Sławomira Nitrasa (PO) "dzisiaj politycy PiS przynoszą wstyd polskiemu parlamentowi". Nitras ocenił, że posłowie PiS, kierując się instrukcjami polskiego MSZ, bronią Erdogana. - Jest to wstyd, że jesteśmy drugą grupą narodowościową, która broni zamachu stanu, prawdziwego puczu w Turcji - podkreślił.

Z kolei Michał Szczerba z PO ocenił, że obowiązkiem polskiego parlamentarzysty jest wszędzie stać na straży wartości oraz zapisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. - Każdy z nas wie o tym, że obecnie w Turcji łamane są różne prawa człowieka prawa obywatelskie. Jest rzeczą naprawdę skandaliczną, że dzisiaj posłowie PiS, przedstawiciele Sejmu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy stają ramię w ramię z prezydentem Erdoganem i z jego reżimem, który w sposób systematyczny łamie postanowienia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - oświadczył.

Według Szczerby tym głosowaniem politycy PiS chcą sobie zapewnić przychylność Turcji, kiedy "będą łamali nasze prawa". - Będą mogli na pewno liczyć na Turcję, która się z przyjemnością odwdzięczy - mówił. - To jest skandaliczne zachowanie, które pokazuje, gdzie w tej chwili patrzy Jarosław Kaczyński, gdzie patrzy PiS, gdzie szuka wzorców do naśladowania - dodał.

W rozmowie z PAP Mularczyk ocenił, że Turcja jest obecnie w specyficznej sytuacji. - Jest to państwo, w którym próbowano dokonać zamachu stanu, zamach stanu został odparty, zginęło 200 osób - zaznaczył. - Rząd Turcji się obronił, demokracja się obroniła, natomiast muszą być wyciągnięte konsekwencje wobec tego co się wydarzyło. Władze tureckie muszą prowadzić śledztwo, dochodzenie, kto był odpowiedzialny za tę próbę puczu - dodał poseł PiS.

Mularczyk podkreślił przy tym, że Turcja to kraj, w którym ze względu na bliskie sąsiedztwo tzw. Państwa Islamskiego, funkcjonują organizacje terrorystyczne. Ponadto - jak zaznaczył - przez Turcję przebiegają szlaki emigrantów, a w samym kraju znajduje się wiele obozów dla uchodźców. - Turcja jest w niezwykle trudnej sytuacji geopolitycznej i absolutnie nie możemy do Turcji przykładać takich samych standardów jak do krajów, gdzie mamy sytuację ustabilizowaną, gdzie nie ma żadnych konfliktów, nie ma migracji, nie ma terroru - mówił poseł. Jak dodał delegacja PiS należy w ZP RE do grupy konserwatywnej, gdzie wraz z Brytyjczykami, Turkami oraz przedstawicielami takich krajów jak Łotwa, Litwa i Azerbejdżan i znali, że będą głosować przeciwko przyjęciu raportu.

W przyjętej rezolucji Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zaapelowało do władz Turcji o rychłe uchylenie stanu wyjątkowego, przywrócenie demokratycznych instytucji i uwolnienie więzionych ustawodawców i dziennikarzy. Posłanka sprawozdawczyni Marianne Mikko podkreśliła, że procedura monitoringu nie jest karą, lecz krokiem do umocnienia dialogu z Turcją.

Władze Turcji z irytacją zareagowały na wynik głosowania w siedzibie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu twierdząc, że wygląda to na islamofobię i "jest kompromitujące dla organu, który mieni się kolebką demokracji".

Tureckie MSZ nazwało decyzję "polityczną". Zdaniem resortu jest ona wyrazem "antytureckich nastrojów i zapadła pod wpływem populistycznych tendencji, które podsycają islamofobię i ksenofobię w Europie". "Taka decyzja nie pozostawia Turcji innego wyboru niż zrewidowanie swych stosunków ze ZP RE" - oświadczył turecki resort spraw zagranicznych.

Reuters pisze, że choć Rada Europy jest całkowicie odrębną organizacją od Unii Europejskiej, to decyzja Zgromadzenia Parlamentarnego RE będzie kolejną komplikacją w staraniach Turcji o wejście do UE.