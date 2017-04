Karczewski: Jestem przekonany, że PiS wygra następne wybory

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Następne wybory to wybory samorządowe - my do nich się bardzo starannie przygotowujemy, chcemy wygrać; jestem przekonany, że PiS wygra następne wybory - podkreślił w środę marszałek Stanisław Karczewski.