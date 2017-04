Błaszczak: Kaczyński ma obowiązek oceniać posłów PiS

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Jarosław Kaczyński, komentując wczoraj spotkanie Andrzeja Dudy i Antoniego Macierewicza, powiedział, że nie podoba mu się ta sytuacja. - Będę o tym rozmawiał z ministrem Antonim Macierewiczem. W środę rozmawiałem o tym z prezydentem. Konstytucyjna pozycja prezydenta wobec Sił Zbrojnych jest oczywista. Powinien on być informowany i konsultowany, gdy chodzi o ważne decyzje - powiedział prezes PiS.

Wypowiedź Kaczyńskiego ocenił dziś Mariusz Błaszczak w RMF FM. - Premier Kaczyński jest liderem Prawa i Sprawiedliwości, więc ma prawo, a wręcz obowiązek, żeby oceniać działalność, funkcjonowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości - i w tych kategoriach właśnie była ta wypowiedź - mówił szef MSWiA.

Błaszczak mówił również o zmianach w BOR. - Projekt ustawy jest gotowy, trafił do uzgodnień wewnątrzresortowych - 2 tygodnie, potem międzyresortowe uzgodnienia i trafi do rządu. Zmieniamy też nazwę. To będzie nowa formacja - zapowiedział.

Więcej: RMF FM