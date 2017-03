PiS: strajk ZNP ma polityczny charakter i ma ograniczony zasięg

W piątek odbywa się ogólnopolskich strajk nauczycieli i pracowników oświaty ogłoszony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Według niepełnych danych ZNP do strajku przystąpiło ok. 37 proc. szkół i przedszkoli; jest to ok. 6,5 tys. placówek.

"Jest to protest związku zawodowego, protest polityczny. Pan Broniarz (przewodniczący ZNP - PAP) wielokrotnie wypowiadał się w kontekście politycznym. Zmieniał też poglądy w tej sprawie. Jeszcze niedawno jako kandydat Zjednoczonej Lewicy był za likwidacją gimnazjów, a teraz nagle zmienił zdanie" - powiedział podczas piątkowego briefingu w Sejmie Piontkowski.

"Mamy wrażenie, że ZNP, a zwłaszcza kierownictwo tego związku, zachowuje się różnie w zależności od tego, kto rządzi. Jak jest rząd prawicowy, postsolidarnościowy, ZNP się uaktywnia, kiedy jest lewica, albo ugrupowania liberalne, ZNP zamiera" - dodał.

Jak zaznaczył, ZNP przez wiele lat, mimo braku podwyżek, nie protestowało. Zwrócił uwagę, że rząd PiS pracuje nad podwyżkami dla nauczycieli, co ma nastąpić w przyszłym roku. "Trwają negocjacje ze związkami zawodowymi. Postulaty protestujących związkowców są w dużej mierze realizowane" - dodał poseł PiS.

Piontkowski podkreślił, że "polityczny protest ma ograniczony zasięg". "Mimo komunikatów w mediach, że praktycznie cała Polska będzie stała, szkoły nie będą pracowały, na przykład w województwie podlaskim strajk odbył się częściowo w 51 placówkach, czyli to ok. 10 proc. Strajk czynny objął 600 nauczycieli. To jest mniej więcej 2,5 procent nauczycieli pracujących w województwie. Mowa o ogólnopolskim strajku jest nieporozumieniem" - powiedział.

Decyzję o przeprowadzeniu ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty Zarząd Główny ZNP podjął na początku marca. Związek domaga się deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie zwolnień ani nauczycieli, ani pozostałych pracowników i że do tego czasu żadnemu z nich warunki pracy - również finansowe - nie zmienią się na niekorzyść. Związek chce również podniesienia zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli o 10 proc.