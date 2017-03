Premier Beata Szydło: spotkanie Kaczyński-May było wcześniej zaplanowane

Spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premier Wielkiej Brytanii Theresy May planowane było na środę, jednak nie odbyło się ze względu na atak terrorystyczny, który miał miejsce tego dnia w Londynie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przebywa w Londynie także w czwartek, jednak nie wiadomo, czy tego dnia dojdzie do jego spotkania z brytyjską premier. Na razie nie potwierdzono nowego terminu rozmowy.

Beata Szydło pytana o cel wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Londynie odpowiedziała, że miało być to spotkanie liderów partii, które są "w jednej grupie europejskiej". "Przecież partia konserwatywna, której szefową jest pani Theresa May, i Prawo i Sprawiedliwość są w EKR (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - PAP), współpracujemy ze sobą w Parlamencie (Europejskim - PAP) i rutynowe takie spotkania liderów nie są niczym nadzwyczajnym" - powiedziała polska premier.

Szefowa rządu podkreśliła, że wcześniej prezes PiS spotykał się także z kanclerz Niemiec Angelą Merkel oraz premierem Węgier Wiktorem Orbanem. "To było zaplanowane wcześniej oczywiście spotkanie, fatalne okoliczności, ale mam nadzieję, że dzisiaj może państwo jednak się spotkają" - zaznaczyła.

Pytana, czy ma potwierdzone informacje, że prezes PiS spotka się z premier Theresą May w czwartek, Szydło odpowiedziała, że "w tej chwili nie ma jeszcze potwierdzenia". "Myślę, że to jest też kwestia tego, w jaki sposób dzisiaj będą się wypadki toczyły w Londynie, ale cały czas jest szansa, że dojdzie do spotkania" - dodała.

Premier pytano też o słowa lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru, który ocenił, że do Londynu pojechał "pierwszy sekretarz", a premier "czeka tylko na rozkazy". Odpowiedziała, że nie będzie komentować wypowiedzi tego typu. "One są oczywiście niepoważne. Zresztą nie pierwsza to jest wypowiedź lidera Nowoczesnej, która pokazuje, że on naprawdę nie rozumie, na czym polityka polega" - oceniła.

Szydło zaznaczyła, że osobiście kilkukrotnie rozmawiała z premier Theresą May i będzie jeszcze z nią rozmawiać. "Niczym nadzwyczajnym jest to, że lider partii, szef obozu rządzącego, spotyka się z liderem innej partii" - mówiła.

"Premier Kaczyński był umówiony na spotkanie z panią premier Theresą May, będzie rozmawiał. Ta rozmowa ma dotyczyć m.in. spraw europejskich. W tej chwili dzieją się rzeczywiście ważne rzeczy w Europie, jesteśmy przed Brexitem, o tym trzeba rozmawiać" - dodała.

Pytana o to, czy wizyta prezesa PiS w Londynie wzmocni, czy osłabi jej pozycję na unijnym szczycie w Rzymie, szefowa rządu uznała, że jej udział w szczycie UE i wizyta prezesa PiS w stolicy Wielkiej Brytanii "to zupełnie dwie różne sprawy".

Dodała też, że wizyta prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Londynie i jego spotkanie z szefową rządu Wielkiej Brytanii Theresą May będzie dotyczyć m.in. Brexitu. "Wizyta pana premiera w Londynie nie ogranicza się tylko i wyłącznie do rozmowy na temat Brexitu (...). Polska będzie współpracowała z Wielką Brytanią tak jak i w tej chwili, nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale przecież łączą nas też stosunki bilateralne; jesteśmy też partnerem w NATO" - mówiła Szydło.

W wyniku ataku terrorystycznego, do którego doszło w pobliżu brytyjskiego parlamentu w Londynie zginęło co najmniej pięć osób, a około 40 zostało rannych. Podczas konferencji prasowej policja informowała, że ustaliła tożsamość głównego podejrzanego, który najprawdopodobniej inspirował się islamskim terroryzmem, ale nie zdecydowała się na upublicznienie jego nazwiska.

"Jeżeli w Deklaracji Rzymskiej nie będzie postulatów priorytetowych dla Polski - nie przyjmiemy jej"

"Myśmy powiedzieli, że cztery kwestie muszą się w niej znaleźć na pewno. One zostały również zawarte w deklaracji, która została przyjęta przez Grupę Wyszehradzką. Ten dokument, bardzo dobry zresztą, został przesłany do Brukseli i stał się również częścią Deklaracji Rzymskiej" - powiedział szefowa rządu w telewizyjnej rozmowie.

"Jedność Unii Europejskiej, obrona ścisłej współpracy z NATO, wzmocnienie roli parlamentów narodowych i wreszcie zasady wspólnego rynku, które mają nie dzielić, a łączyć. To są te cztery zasady, które dla Polski są priorytetowe" - podkreśliła.

Jak zaznaczyła, to są cztery priorytety, które muszą być zawarte w Deklaracji Rzymskiej, by ona miała sens, "by nie stała się tylko pustym dokumentem, który może będzie ładnie brzmiał, ale kompletnie nie wpłynie na zmianę polityki w UE".

"Nie ukrywam, że treść Deklaracji Rzymskiej, to jakie postulaty Polska tam położyła na stole jako nasz wkład do deklaracji, oczywiście, że konsultowałam i z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, i z prezydentem Andrzejem Dudą. Dla mnie to jest rzeczą naturalną, że obóz rządzący, który w tej chwili odpowiada za Polskę, za nasze sprawy, to jest gra zespołowa" - powiedziała szefowa rządu.

Przypomniała, że jadąc do Brukseli na szczyt, na którym dokonano wybory przewodniczącego Rady Europejskiej, również jechała "wzmocniona decyzją Komitetu Politycznego PiS". Według niej, "nie ma tu rzeczy nienaturalnej, bo rząd ma przecież swoje zaplecze polityczne".

Premier zaznaczyła, że nie jest w stanie w tej chwili powiedzieć, jaki będzie ostateczny kształt Deklaracji Rzymskiej, ponieważ - jak zauważyła - cały czas trwają nad nią prace.

Dopytywana, czy jest możliwe, że nie dojdzie do podpisania Deklaracji Rzymskiej, Szydło powiedziała: "Oczywiście, że może nie dojść, jeżeli nie będzie konsensusu, jeżeli nie będzie zgody wszystkich". "Jest między nami taka niepisana umowa, że jeżeli nie będzie porozumienia do piątku, co do tekstu, to nie będzie w ogóle żadnego dokumentu, dlatego że w sobotę nie ma przewidzianej dyskusji" - podkreśliła Szydło.

"W tej chwili trwa praca nad tekstem, który jest przygotowywany. Z tym szczytem były wiązane bardzo duże nadzieje, wielu (uważało), że to będzie szczyt przełomowy, że to będzie taki początek nowej Europy. Dobrze by się stało, gdyby tak było, ale nie ma w tej chwili takiego klimatu w Unii Europejskiej. W mojej ocenie UE jest w tak głębokim kryzysie, że nie jest przygotowywana na odważne decyzje" - podkreśliła premier.

W sobotę w Rzymie na uroczystym szczycie z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, które zapoczątkowały integrację europejską, ma zostać przyjęta Deklaracja Rzymska. Ma ona wyznaczyć kierunek dla UE 27 państw - bez Wielkiej Brytanii przygotowującej się do opuszczenia Wspólnoty - na najbliższa dekadę.