Konrad Głębocki: Euro w Polsce, gdy dogonimy Niemcy

Zdaniem części komentatorów spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Theresą May ma pokazać, że Polska jest silnym, niezależnym państwem i chcemy rozmawiać ze wszystkimi. - Widzę to raczej w kontekście tego, co trzeba osiągnąć w negocjacjach z Wielką Brytanią. Absolutnie nie jesteśmy za tym, by w toku negocjacji upokarzać Wielką Brytanię. Społeczeństwo zdecydowało w referendum o wyjściu z Unii Europejskiej, ale jest to piąta gospodarka świata i niezwykle ważny partner w NATO. Wspólnym celem jest dojście do porozumienia. Dla Polski Wielka Brytania to drugi partner pod względem eksportu. Myślę również, że prawa Polaków na Wyspach będą zagwarantowane - powiedział poseł PiS.

Czy Polska ma przygotowany plan, który zachęci obywateli do powrotu do Polski? - Mamy bardzo dobry program. Częścią tego programu jest 500+. Przez wiele lat PO-PSL wciskało kit, że nie da się sfinansować takiego programu. Jednocześnie Donald Tusk postawił 24 miliardy złotych, by ratować strefę euro, której nie jesteśmy członkiem. To jest równowartość rocznego finansowania programu 500+. Dodatkowo wprowadziliśmy obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie stawki minimalnej. Do tego rusza program Mieszkanie+. Te wszystkie działania mają dać poczucie bezpieczeństwa - komentował Głębocki.

Poseł skomentował list byłych prezydentów, którzy z niepokojem wypowiedzieli się na temat antyeuropejskiej postawie rządu. - To jest kuriozalny list, który przeczy faktom. Z Polską coraz bardziej liczą się państwa europejskie. Jeżeli prowadzisz niezależna politykę, to wcześniej czy później zdobywasz pozycję. Tego wcześniej nie było - ocenił gość programu.

- Przypisuje się nam chęć wyjścia z Unii Europejskiej, a to nie jest prawda. To nie znaczy jednak, że nie mamy swojego zdania na temat tego, jak ta Unia powinna wyglądać - dodał.

Czy polska powinna przyjąć euro? - W tej chwili byłoby to katastrofą. Wspólna waluta obciążona jest wadą genetyczną. To jest korzystne tylko dla silnych gospodarek. Moglibyśmy rozważyć wprowadzenie euro, gdy zbliżymy się gospodarczo do poziomu Niemiec - powiedział Głębocki.

- Może to nastąpić dosyć szybko, jeśli dalej będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość - dodał.