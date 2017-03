Beata Mazurek: PiS nie jest zainteresowana demontażem UE

W czasie spotkania w Paryżu z dziennikarzami różnych mediów europejskich kandydatka skrajnej prawicy w wyborach prezydenckich we Francji Marine Le Pen zadeklarowała gotowość do współpracy z Kaczyńskim przy realizacji swoich politycznych celów. Jednocześnie szefowa Frontu Narodowego nie ukrywa, że zmierza do demontażu UE. Oferta dotyczy nie tylko lidera PiS, ale także premiera Węgier Viktora Orbana.

- Sądzę, że możemy współpracować w wielu punktach. Jeśli jutro będę prezydentem, podejmę debatę z panem Orbanem nad tym, co wydaje nam się w Unii niedopuszczalne, co jest nie do tolerowania w dzisiejszym sposobie działania UE. Taką samą ofertę złożę panu Kaczyńskiemu. Z pewnością nie będziemy we wszystkim zgodni. Ale przecież po to każdy kraj jest wolny i suwerenny, aby bronić własnych interesów - mówiła "Rzeczpospolitej" liderka Frontu Narodowego.





Jej zdaniem "partnerem" w rozmontowaniu Wspólnoty może też być premier Wielkiej Brytanii Theresa May.