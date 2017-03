Łapiński o odejściach oficerów: Może za dużo

Jeśli to byłby pierwszy czy drugi, to nie budziłoby to żadnych wątpliwości. Jeśli to jest to kolejna osoba, to należy się zastanowić, czy tych odejść nie jest za dużo - mówił o kolejnej dymisji w Wojsku Polskim poseł PiS Krzysztof Łapiński.