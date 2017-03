Wniosek o wotum nieufności. Terlecki: PiS nie boi się merytorycznej dyskusji

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

PO zaprezentowała w piątek w Sejmie wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Kandydatem Platformy na nowego premiera jest lider partii Grzegorz Schetyna. Wniosek ma zostać złożony w Sejmie w przyszłym tygodniu.

"Od tego jest opozycja, żeby kłaść kłody pod nogi rządowi, co jest naturalną sprawą i pomysł o wotum nieufności nie jest niczym nadzwyczajnym, tym bardziej, że jest wnioskiem bez szans" - powiedział Terlecki w piątek na konferencji prasowej w Sejmie.

"My się merytorycznej dyskusji oczywiście nie boimy. Wiemy, co nasz rząd zrobił przez te półtora roku, z pewnością więcej niż rząd Platformy i PSL przez osiem lat. Gotowi jesteśmy taka dyskusję podjąć i w takiej dyskusji się z Platformą zmierzyć" - oświadczył szef klubu PiS.

Terlecki stwierdził, że wniosek PO "trudno komentować" i podkreślił, że to Polacy ocenią, kto ma racje w tym sporze.

"Mamy też do czynienia z takim trochę, nie chcę powiedzieć zabawnym, ale jednak to słowo wydaje się właściwe, wyścigiem opozycji - kto pierwszy złoży wniosek, kto pierwszy wybiegnie przed kamerę, kto pierwszy, co skomentuje" - mówił.

W tym wyścigu - kontynuował - PO tym razem wyprzedziła Nowoczesną o jeden krok. "Co nie znaczy, że ten wniosek choć odrobinę zyskał przez to na powadze" - dodał Terlecki.

"Po 8 latach teoretycznych rządów mamy teraz teoretyczny wniosek o wotum nieufności" - stwierdził szef klubu PiS.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek oceniła, że lider PO Grzegorz Schetyna "słucha Jarosława Kaczyńskiego", ponieważ wnioskiem o wotum nieufności wobec rządu "wykreował się niejako na lidera opozycji". "To jest nie w smak Nowoczesnej, o czym już pani rzecznik (Katarzyna Lubnauer) tego klubu mówiła" - oceniła rzeczniczka PiS.

W grudniu ub.r. w trakcie kryzysu parlamentarnego, kiedy PO i Nowoczesna protestowały na sali plenarnej w Sejmie prezes PiS podkreślił, że powinna istnieć instytucja szefa opozycji, który miałby pewne uprawnienia lub nawet przywileje. "Aby opozycja miała też pewne uprawnienia w Sejmie" - mówił wówczas Kaczyński.

Mazurek podkreśliła, że PiS nie odmawia opozycji prawa do składania wniosków o wotum nieufności wobec rządu.

"Będziemy Polakom przypominać o tym, że kłamali i kłamią, będziemy przypominać to, że za ich rządów państwo polskie było państwem teoretycznym" - mówiła pod adresem wnioskodawców.

Mazurek powiedziała, że PiS wprowadza realne zmiany, które mają służyć Polakom i to Polacy będą decydować o tym, kto wygra wybory. "Ten kto wygra te wybory będzie desygnował ze swojego grona kogoś na premiera, dzisiejsza deklaracja, że za 2 lata będzie premierem Schetyna, to naprawdę przerost formy nad treścią i (przykład) pychy PO" - dodała.

Na zarzuty PO, że PiS "rozpoczyna drogę wyprowadzania Polski z UE" Mazurek odpowiedziała, że PiS jest zwolennikiem pozostania w Unii Europejskiej. "Wszystko będziemy robić, żeby UE funkcjonowała dobrze, żeby wszystkim państwom członkowskim nie odbierano prawa głosu i żeby ta Unia nie była Unią dwóch prędkości" - podkreśliła rzeczniczka PiS.

Jak dodała rząd ma prawo i obowiązek, aby upominać się o sprawy polskie na forum UE.

"Dopóki, jak sądzę nie wymyślą kolejnego PR-owego hasła, to ciągle będą powielać kłamstwa dotyczące nas w kontekście Unii Europejskiej" - oceniła rzeczniczka PiS odnosząc się do opozycji.

Terlecki podkreślił, że PiS "bardzo stanowczo" dąży do tego, żeby UE stała się organizacją mocniejszą, bardziej solidarną, mającą większe znaczenie w świecie. "To jest cel naszych dążeń do reformy" - oświadczył.

Ocenił, że "przystanie na to, że Donald Tusk jest ponownie przewodniczącym RE, jest krokiem ku temu, żeby Unii nie reformować".

Uzasadniając w piątek wniosek o wotum nieufności szef klubu PO Sławomir Neumann (PO) stwierdził, że rząd premier Szydło "od 17 miesięcy demoluje Polskę, polską demokrację, praworządność, zawłaszcza swobody obywatelskie, atakuje samorządy, niezależne sądownictwo, a w ostatnich dniach, tygodniach skompromitował Polskę na arenie międzynarodowej".

Neumann zapowiedział, że PO przekaże wniosek innym opozycyjnym klubom parlamentarnym i będzie je przekonywać do jego poparcia.

Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (co najmniej 231) na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na premiera. Głosowanie nad wnioskiem odbywa się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od jego złożenia.