Jarosław Kaczyński: Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić długo

- Będziemy rządzić długo - zapewnia prezes PiS w drugiej części wywiadu udzielonego Onetowi. Reaguje tak na sugestię, że rząd PiS tworzy takie przepisy, które kolejna władza może wykorzystać przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.

Prezes PiS stanowczo twierdzi, że w Polsce konieczna jest personalna i strukturalna przebudowa sądownictwa. Jak twierdzi, wie o tym, że wielu sędziów dokonuje nadużyć, a sądownictwo jest "zdegenerowane do dna i wymaga radykalnych zmian".

Kaczyński zapewnia, że wprowadzenie do KRS sędziów popieranych przez PiS jest elementem, który "doprowadzi do zmiany w sądownictwie".

"TK miał sypać piach w tryby rządu PiS"

Zmiany, które PiS przeprowadziło wobec trybunału Konstytucyjnego, były, według Kaczyńskiego, nie tylko prawem jego ugrupowania, ale wręcz obowiązkiem. Prezes PiS tłumaczył, że działania poprzednich rządów miały doprowadzić do zmiany ustroju z "demokratycznego na trybunalski".

- Po naszej wygranej TK miał sypać piach w tryby rządu, żeby nie udała nam się przebudowa kraju - mówił Kaczyński.

"Pseudoelity z antypaństwowym nastawieniem"

Kaczyński twierdzi, że zbudowanie "państwa prawdziwego" z "państwa teoretycznego" zabierze 8-12 lat. Zasadniczym, jego zdaniem, problemem, jest to, że "po upadku komunizmu państwo nie zostało zbudowane całkowicie od nowa". A do tego było potrzebne odsuniecie od władzy ludzi starego systemu i zbudowanie nowej hierarchii społecznej.

Prezes PiS podkreślał, ze nie jest winą obecnie rządzących, iż państwo przez 20 lat się rozsypywało, a "pseudoelity tego nie rozumiały i się tym nie zajmowały".

- To "państwo teoretyczne" zabezpieczono na wiele sposobów, poprzez regulacje prawne. A znoszenie tych przepisów powoduje duży opór i zarzuty, że łamiemy konstytucję. A nie da się demokracji i wolnego rynku zbudować na szkielecie państwa komunistycznego. Trzeba zbudować całkiem nowe państwo. I my to robimy - mówił Kaczyński.

"Zdecydowałem, że miesięcznice będą"

Kaczyński przyznał, że po wygranych przez Andrzeja Dudę wyborach prezydenckich główna organizatorka miesięcznic, Anita Czerwińska, zaproponowała, żeby z nich zrezygnować.

Decyzję o tym, by zwyczaj obchodzenia miesięcznic katastrofy smoleńskiej podtrzymać, podjął Jarosław Kaczyński.

- Skończymy dopiero, kiedy będą pomniki i kiedy będą konkluzje, przynajmniej wstępne, dotyczące śledztw smoleńskich - mówi.

Przyznaje też, że już w 2010 roku "wydał zalecenie", aby na miesięcznicach pojawiali się wyłącznie ci politycy, którzy byli zaprzyjaźnieni z jego bratem. Chciał bowiem, by uroczystość miała charakter "rodzinny". Teraz, jak twierdzi Kaczyński, jej charakter staje się polityczny ze względu na protesty opozycji.

"Pani Gersdorf nie ma prawa badać legalności wyboru pani Przyłębskiej"...

... A pani Przyłębska ma prawo badać wybór pani Gersdorf. Na tym polega ta zasadnicza różnica prawna - tak Kaczyński podsumował złożenie przez grupę posłów PiS wniosku o zbadanie legalności wyboru I prezes Sądu Najwyższego.

Jego zdaniem, Gersdorf "idzie drogą" byłego prezesa TK prof. Andrzeja Rzeplińskiego. - Zresztą ich dobre relacje są powszechnie znane - mówi prezes PiS.

"Różnie oceniam ministrów"

Kaczyński nie jest przekonany co do rekonstrukcji rządu przed wyborami samorządowymi. Uważa, że krytykowani wcześniej ministrowie rządu Beaty Szydło, określani jako "tabor maruderów", podciągnęli się.

- Tabory się podciągnęły, ale inni zostali z tyłu. Zostawię dla siebie ocenę którzy… - mówił.

Ze szczególnym uznaniem Kaczyński wypowiadał się o ministrze Mateuszu Morawieckim: - Cieszę się, że w młodszym od mojego pokoleniu są tacy ludzie, bardzo kompetentni i jednocześnie patriotyczni.

