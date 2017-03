Krystyna Pawłowicz "przeprasza" Niemców za to, że jej ojciec był więźniem Gestapo

"Drodzy niemieccy Przyjaciele, wiemy, jak bolesne i krzywdzące są wszystkie te kłamstwa i oszczerstwa padające pod Waszym adresem. Zapewniamy, że są one tak samo bolesne dla nas, obrońców polskiego państwa prawa i polskiej demokracji" - podkreślono w liście. "Choć nie jesteśmy osobiście odpowiedzialni za tę nikczemną kampanię propagandową, której ofiarą padamy także my, kierujemy do Was słowa przeprosin i ubolewania" - głosi list. Wyrażono w nim przekonanie, że "większość polskiej opinii publicznej okaże się odporna na szerzoną w złej wierze antyniemiecką propagandę i że będzie to tylko bolesny i wstydliwy epizod w historii przyjaznych stosunków polsko-niemieckich".

"Towarzystwo Dziennikarskie" to stowarzyszenie, którego celem jest zrzeszanie środowiska dziennikarskiego, działanie na rzecz poprawy merytorycznego poziomu mediów, stwarzanie platformy wymiany poglądów, kształtowanie i promowanie wysokich standardów dziennikarskich oraz obrona wolności słowa - głosi statut stowarzyszenia. Prezesem jest Seweryn Blumsztajn z "Gazety Wyborczej"; w zarządzie TD zasiadają również Jan Ordyński i Krzysztof Bobiński.

Wcześniej "Wiadomości" TVP ujawniły treść listu szefa koncernu medialnego Ringier Axel Springer Marka Dekana do pracowników. W liście tym pisze on m.in. że "w nadchodzącym czasie na autostradzie unijnej integracji pojawia się nie tylko pas szybkiego i wolnego ruchu, ale też parking. I to jest właśnie moment, gdy do gry włączają się wolne media, tak jak my (...) większość naszych czytelników i użytkowników należy do tej miażdżącej większości, która popiera członkostwo Polski w UE. Podpowiedzmy im co zrobić, żeby pozostać na pasie szybkiego ruchu i nie skończyć na parkingu".

Odnosząc się do listu Towarzystwa Dziennikarskiego Pawłowicz pisze na Facebooku, że "dołącza się do 'przeprosin' wyrobników lewackich z targowickiego Towarzystwa Dziennikarskiego", które nazywa "kołem wsparcia 'Gazety Wyborczej'".

Posłanka PiS podkreśla, że przeprasza również "za odruchy obronne Polaków wobec agresji ze strony Ringier Axel Springer".

"Przepraszam 'kolegów z niemieckich mediów', niemieckie społeczeństwo, osobno kanclerz (Angelę) Merkel i brunatnego M. Dekana, że mój Ojciec, jako więzień Gestapo i potem KL Stutthof, zajmował miejsce w tych kurortach i dawał się Niemcom bić do nieprzytomności" - pisze posłanka PiS.

"Wybaczcie te karygodne nasze polskie postępki i uznajcie,że już jesteśmy pełnowartościowymi Europejczykami" - apeluje następnie, po czym dodaje: "Nigdy nas już w swych obozach nie zobaczycie!".