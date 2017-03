Konwencja PiS w Kielcach: Silny samorząd, silny rząd, silna Polska

Lipiec w swoim wstąpieniu ocenił, że ostatnie półtora roku, kiedy PiS objęło rządy w kraju na szczeblu centralnym, jest "dobrym czasem" dla Polski. - Dzisiaj władza pamięta o wszystkich ludziach - o tych, którym się powiodło i o tych, którym było znacznie trudniej. Dzisiaj żyjemy w innej Polsce - Polsce, która daje nadzieję, w której rządzi silny rząd, zmieniający kraj – mówił.

Lipiec dodał, że aby te zmiany dobrze zafunkcjonowały w terenie, m.in. w województwie świętokrzyskim, potrzebna jest "synergia działań rządu i samorządu". - Dzisiaj powinniśmy wziąć również odpowiedzialność za naszą przyszłość. Dla nas – świętokrzyskiego PiS - najważniejszy jest los mieszkańców tej ziemi - wszystkich miast i najmniejszych sołectw. Jestem przekonany, że nam wszystkim potrzebny jest nowy impuls, bardzo konkretne działania na rzecz przemian w regionie – powiedział Lipiec.

Polityk zapewnił, że świętokrzyskie PiS jest gotowe do wyborów samorządowych. - Mamy dobry program, który wymaga jeszcze konsultacji społecznych - zaznaczył Lipiec. Dodał też, że regionalny program będzie kompatybilny z tym, który realizuje obecnie rząd. Poseł zaprosił "wszystkich ludzi dobrej woli" do współdziałania z PiS w regionie. Według niego obecnie rządzącym w Świętokrzyskiem trzeba powiedzieć: "dosyć". Na szczeblu samorządu wojewódzkiego jest to koalicja PSL-PO; ludowcy rządzą także w większości powiatów.

- Jestem przekonany, że ci, którzy wywodzili się spod znaku PSL, muszą zrozumieć, że ten skrót oznacza "Pożegnanie Słabych Ludzi", a ci spod znaku PO, muszą zrozumieć, że jest to "Pożegnanie Ostateczne" – mówił Lipiec. Zdaniem lidera świętokrzyskiego PiS, mimo iż wskaźniki gospodarcze całego kraju rosną, nie dzieje się tak w odniesieniu do regionu świętokrzyskiego. Jego zdaniem kluczem do lepszego rozwoju regionu jest redefinicja realizowanej na szczeblu regionalnego samorządu od 2013 r., Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego (zakreślonej do 2020 r.).

Jak przekonywał wiceprzewodniczący sejmiku województwa z PiS, sekretarz partii w regionie Andrzej Pruś, skuteczne realizowanie zapisów tego dokumentu jest "potężnym wyzwaniem", a będzie to możliwe dopiero wówczas, gdy partia będzie miała w sejmiku "sprawnych ludzi, najlepiej w większości". Pruś zaproponował, aby po najbliższych wyborach stworzyć Świętokrzyską Radę Rozwoju, dzięki której samorządowcy razem z przedsiębiorcami, z parlamentarzystami i przedstawicielami rządu będą mogli skutecznie realizować regionalny dokument strategiczny. - Dzięki temu uda się stworzyć taki mechanizm współpracy, który pozwoli racjonalnie i skutecznie wydawać potężne środki unijne z korzyścią dla mieszkańców – zaznaczył wiceprzewodniczący sejmiku.

Zdaniem Prusia, dzięki temu niekorzystne wskaźniki, m. in. demograficzne, związane z rozwojem przedsiębiorczości, bezrobociem czy tworzeniem miejsc pracy, szybko zaczną się w regionie poprawiać.

W spotkaniu w Kieleckim Centrum Kultury, poza świętokrzyskimi radnymi PiS z gmin, powiatów, sejmiku województwa, starostami, wójtami i burmistrzami, uczestniczyli także wojewoda i wicewojewoda świętokrzyski oraz parlamentarzyści ugrupowania z regionu.