Barbara Bubula: Znajdzie się sposób na odbieranie gazet zagranicznym grupom medialnym

Foto: iotr Drabik from Poland (Politycy Prawa i Sprawiedliwości) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Barbara Bubula zapowiada przyspieszenie prac nad przepisami dotyczącymi "repolonizacji mediów". "Jeśli trzeba, znajdzie się sposób na rozbijanie monopolu zagranicznych grup medialnych, np. na odbieranie im gazet" - zapowiada posłanka w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl