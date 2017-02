Kempa: Klub PiS przygotuje poprawkę do przepisów dot. wycinki drzew

Beata Szydło: Nie widzę powodu do dymisji Jana Szyszki

"Być może to prawo wymaga korekty, bo jest natychmiast nadużywane. Klub parlamentarny zdecydował się na korektę w tym zakresie i pewnie to niebawem nastąpi" - powiedziała Kempa w "Sygnałach Dnia" radiowej Jedynki. Jak mówiła, klub PiS złoży w tej sprawie "odpowiednią poprawkę".

Szefowa kancelarii premiera zwróciła uwagę, że część wzbudzających kontrowersje wycinek drzew nie wiąże się ze zmianą prawa.

"To nie jest tak, że te przypadki, które ostatnio zostały nagłośnione w sprawie wycinki drzew trzeba od razu kwalifikować na konto nowych ustaw. I jeżeli ktokolwiek zaobserwował czy obserwuje, że wycinka drzew jest na przykład wykonywana niezgodnie z prawem na przykład są wycinane drzewa, które są prawem chronione, powinno to być zgłaszane odpowiednim organom i tak to powinno wyglądać" - powiedziała Kempa.

Zamiar znowelizowania ustawy o ochronie przyrody w celu ograniczenia wycinki drzew zapowiedział w poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński, podczas spotkania z warszawskimi i podwarszawskimi strukturami partii.

Złożenie w najbliższym czasie projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dotyczącego wycinki drzew zapowiedział we wtorek szef klubu PiS Ryszard Terlecki, a także politycy PO oraz wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Platforma ma złożyć ponadto wniosek do CBA o zbadanie "lobbystycznych nacisków" dotyczących ustawy o wycince drzew.

Od 1 stycznia obowiązują zliberalizowane przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach. Zgodnie z nimi, właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Projekt ustawy, który umożliwił te zmiany, został złożony w Sejmie przez grupę posłów PiS.

Przepisy ustawy wzbudziły społeczne protesty.