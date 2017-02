Biuro Jarosława Kaczyńskiego o tekście "Rzeczpospolitej"

Jak podkreślił, w 2016 r. do biura poselskiego prezesa PiS wpłynęło 846 listów z prośbą o interwencję.

Radosław Fogiel, dyrektor Biura Poselskiego Kaczyńskiego przesłał PAP oświadczenie w związku z czwartkową publikacją "Rzeczpospolitej", w której napisaliśmy, że w końcu grudnia poseł Jarosław Kaczyński napisał list interwencyjny do płk. Jacka Lenarta, dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, "by pomógł osadzonemu" za oszustwa na VAT w zakładzie karnym w Garbalinie przenieść się do zakładu karnego bliżej rodzinnego Płocka. Czytaj więcej.

Fogiel w oświadczeniu przesłanym PAP uznał za "nieprawdziwe" stwierdzenie, jakoby poseł Kaczyński podjął interwencję z prośbą "o pomoc osadzonemu w zakładzie karnym w Garbalinie przenieść się do zakładu karnego bliżej rodzinnego Płocka”. "W piśmie do Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej Pan Poseł Kaczyński poprosił jedynie, by osadzony uzyskał pouczenie, co do sposobu składania wniosku o przeniesienie i niezbędną pomoc w jego złożeniu" - podkreśla dyrektor biura poselskiego.

"Pan Poseł nie zna zainteresowanego, ani jego sprawy, nie zna też jego sytuacji osobistej i rodzinnej. Jedynym źródłem informacji był list zainteresowanego wysłany z zakładu karnego. Pan Poseł podejmuje – tak samo jak podejmował w czasach, gdy zasiadał w ławach opozycji – wiele interwencji w sprawach, w których zwracają się do niego obywatele, jeśli pozwala na to ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, i tak było w tym przypadku"- podkreślił Fogiel.

Zwrócił uwagę, że poseł na Sejm nie ma możliwości, ani kompetencji pozwalających na weryfikację twierdzeń zawartych w nadsyłanych do biura poselskiego listach; obowiązek ten oraz podjęcie ostatecznej decyzji zawsze ciąży na organie, który jest adresatem interwencji poselskiej.

"By zobrazować ilość korespondencji wpływającej do Pana Posła, chciałbym poinformować, że w 2016 r. w samym biurze poselskim zarejestrowano 846 wpływających pozycji (mowa o sprawach nowych, oprócz prowadzonych już w poprzednich latach), nie licząc listów kierowanych do Biura Prezydialnego Prawa i Sprawiedliwości (4160 nowych spraw), co daje ponad 5 tysięcy spraw rocznie. Do dnia 21 lutego 2017 r. zarejestrowanych jest już 201 pozycji w biurze poselskim i 660 w Biurze Prezydialnym PiS" - podkreślił Fogiel w oświadczeniu.