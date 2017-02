Kaczyński: Tusk nie może liczyć na poparcie i brak sprzeciwu

Karczewski o Saryusz-Wolskim: uważam, że byłaby to lepsza kandydatura niż Tuska

Kosiniak-Kamysz: kandydatura Saryusz-Wolskiego to zasłona dymna

Kaczyński powiedział na briefingu prasowym, że Tusk łamie elementarne zasady Unii Europejskiej, "zasady neutralności, jeśli chodzi o wewnętrzne stosunki w państwach UE". Podkreślił, że szef Rady Europejskiej wprost popiera opozycję, która sama siebie nazywa totalną i "która jednocześnie nie ukrywa, że chciałaby obalić rząd metodami pozakonstytucyjnymi".

"Hasło: 'ulica i zagranica' to, można powiedzieć, połączenie wszystkiego, co najgorsze, bo z jednej strony chodzi o użycie siły, a z drugiej strony chodzi o interwencję zewnętrzną, czyli działania, które mają pozbawić Polskę suwerenności. Ktoś, kto tego rodzaju zasady łamie, nie może być przewodniczącym Rady Europejskiej, w żadnym razie nie może liczyć na nasze poparcie i brak naszego sprzeciwu" - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS pytany o poparcie dla kandydatury Jacka Saryusz-Wolskiego (eurodeputowany PO) na stanowisko szefa Rady Europejskiej, odparł, że nie będzie komentował spekulacji.

"Financial Times" napisał, że polski rząd sonduje w europejskich stolicach kandydaturę Saryusz-Wolskiego na stanowisko szefa Rady Europejskiej.

Kaczyński dopytywany o te informacje, zaznaczył, że na temat Saryusza-Wolskiego nie rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Odnosząc się do oceny kompetencji Saryusza-Wolskiego powiedział, że nie ma obecnie podstaw, by je oceniać. "Nie ukrywam, że słabo znam pana Saryusza Wolskiego, rozmawiałem z nim kilka razy w życiu. To jest polityk, którego obserwuję z bardzo dużej odległości" - dodał lider PiS.

Obecność Polski na szczycie G20 - znaczny sukces rządu

Kaczyński powiedział, że obecność Polski na szczycie G20 w Baden Baden to bardzo znaczny sukces rządu, a w szczególności - wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

"Nawet troszkę się dziwię, że tak mało się na ten temu mówi, bo powinno się mówić dużo więcej. To jest naprawdę pewne przebicie się Polski do tej grupy, w której powinna być, (a) w której dzięki polityce naszych poprzedników nie jest" - podkreślił prezes PiS.

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki został zaproszony na marcowy szczyt G20 do Baden Baden - poinformował w zeszłym tygodniu szef resortu finansów Niemiec Wolfgang Schaeuble.

Morawiecki powiedział podczas spotkania z dziennikarzami, że jest bardzo zbudowany zaproszeniem do Baden Baden. "Jest to pierwsze zaproszenie tego typu dla ministra z Polski na spotkanie G20. Jest bardzo ważne, żebyśmy byli przy tym stole, bowiem G20 to miejsce, gdzie będą też rozmowy dotyczące międzynarodowych regulacji w zakresie systemu finansowego, ale też w zakresie międzynarodowego unikania podatków" - mówił wicepremier.

Zadeklarował, że na pewno pojedzie do Baden Baden i będzie starał się tam występować nie tylko w roli obserwatora, ale także wnieść własny wkład. "To na pewno będzie wielkie wydarzenie" - przekonywał. Dodał, że cieszy się nie tylko z samej obecności na szczycie, ale także z możliwości pokazania potencjału Polski.

Rzecznik rządu Rafał Bochenek potwierdził w poniedziałek, że Polska weźmie udział w marcowym szczycie G20 w Baden Baden. "W tym szczycie będziemy uczestniczyli na zaproszenie strony niemieckiej. To dzięki wielkiemu zaangażowaniu pani premier Beaty Szydło mamy szansę uczestniczyć w tym szczycie. Wielokrotnie ten temat był poruszany przez panią premier w rozmowach z panią kanclerz (Angelą Merkel- PAP). Decyzją pani premier nasz rząd będzie reprezentował wicepremier Mateusz Morawiecki" - powiedział rzecznik rządu.