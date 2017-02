Pawłowicz: Hybrydowa wojna na śmierć

Posłanka PiS zareagowała w ten sposób na komentarze dotyczące wypadku premier Beaty Szydło, jakie pojawiły się na portalach społecznościowych i w mediach. Według Pawłowicz, wojnę hybrydową toczą "połączone siły pokomunistyczno-lewackie i złodziejskie".

We wpisie na swoim profilu na Facebooku Pawłowicz wzywa do bojkotu tych sił, które nazywa "ujawniającymi się bezwstydnie i ostentacyjnie barbarzyńcami kulturowymi,nienawistnikami i dziczą medialną".

"Oni złamali WSZELKIE cywilizacyjne standardy.

ZACHĘCAJĄ DO ZBRODNI I PRZEMOCY,POCHWALAJĄ JĄ.Otwarcie cieszą się z nieszczęścia.SĄ ŹLI" - grzmi posłanka (pisownia oryginalna - red.).

Posłanka PiS namawia, by nie brać udziału w spotkaniach i programach "z takimi ludźmi", by ich nie uwiarygodniać i dzięki temu zachować godność. - Ciągle jesteśmy łatwym celem, napisała, życząc jednocześnie premier Szydło szybkiego powrotu do zdrowia.