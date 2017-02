Jarosław Kaczyński w Bydgoszczy: Opozycji brak zasad

Komendant główny policji: 21-latek przyznał się do winy w sprawie wypadku premier Beaty Szydło

Kaczyński spotkał się działaczami PiS z województwa kujawsko-pomorskiego. Towarzyszyła mu rzeczniczka partii Beata Mazurek. Gospodarzami spotkania byli szefowie PiS w okręgu toruńskim - wiceminister edukacji Marzenna Drab i okręgu bydgoskiego - Tomasz Latos.

Obszerną część wystąpienia prezes PiS poświęcił wyborom samorządowym. Zapowiedział, że zostanie uchwalona nowa ordynacja wyborcza, która utrudni fałszowanie wyników.

- Chcemy uchwalić nową ordynację wyborczą. To szereg zmian, które utrudnią fałszowanie wyborów - podkreślił Kaczyński cytowany na Twitterze PiS. Zwrócił też uwagę, że wynik w wyborach samorządowych będzie miał swoje odzwierciedlenie w wyborach parlamentarnych.

Lider PiS zapowiedział jednocześnie, że "ustawa zmieniająca ordynację zostanie skierowana do TK, który podejmie ostateczną decyzję o jej zgodności z konstytucją". Kaczyński zwrócił uwagę, że "w życiu publicznym ogromna część władzy spoczywa w rękach samorządu".

Polityk PiS powtórzył, że na nową strukturę w partii ds. wyborów będą składali się specjalnie powołani pełnomocnicy. - Mam nadzieję, że osoby tworzące nową strukturę mocno zaangażują się w przygotowanie do wyborów samorządowych. Będziemy pomagać w szkoleniach i oraz kampaniach wyborczych kandydatów - mówił lider PiS. Jednocześnie wskazał, że obecnie partie w Polsce są zamknięte i trudno się do nich dostać, co - jak zaznaczył - "trzeba przełamywać". Podkreślił też, że na jaw wychodzi coraz więcej złych rzeczy, które pozostawili po sobie poprzednio rządzący w Polsce.

Kaczyński odniósł się też do planowanej reformy służby zdrowia, zaznaczając, że jej celem jest zablokowanie wypływu pieniędzy z NFZ na cele prywatne. - Reforma służby zdrowia zostanie rozłożona w czasie. Chcemy postępować ostrożnie - zaznaczył.

Prezes PiS nawiązując do reformy sądownictwa zauważył, że "sądownictwo w Polsce wymaga zmian, gdyż dochodzi tu do wielu nadużyć".