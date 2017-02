Były szef SKW: Macierewicz nie wierzy w zamach

Gen. Pytel był gościem "Kropki nad i".

Jak stwierdził, minister Macierewicz ma "szczególna osobowość". - Jeśli czegoś naprawdę chce, to tego chce. Niezależnie od tego, jakie są przeszkody, wymusza rozwiązanie w sposób nieznoszący sprzeciwu - mówił gość programu, dodając, że często kłóci się to z procedurami lub zwykłym zdrowym rozsądkiem.

Pytel przywołał swoją rozmowę z ministrem Macierewiczem, która odbyła się, gdy objął on szefostwo MON. Antoni Macierewicz miał mu wtedy powiedzieć: "Pan jest inteligentnym człowiekiem, pan sobie zdaje sprawę w sposób oczywisty, że zamach smoleński to tylko narzędzie polityczne".

Były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego uważa, że Macierewicz sam nie wierzy w zamach, dlatego ma do katastrofy smoleńskiej "cyniczne i chłodne podejście".

Piotr Pytel opisywał również rozmowę z jednym z posłów PiS, która miała miejsce w pierwszej połowie 2015 roku, gdy był szefem SKW. Został przez parlamentarzystę poproszony o rozmowę w cztery oczy, podczas której usłyszał propozycję nietykalności w zamian za to, że "przestanie robić sprawę wokół Macierewicza, bo wiadomo, że może mu ona zaszkodzić".

Pytel twierdzi, że do dziś nie wie, o jaką sprawę chodzi. Pytany o nazwisko posła PiS nie chciał go ujawnić, ale powiedział, że jeśli poseł ma odwagę, to mogą do tej rozmowy wrócić.

