Kaczyński: w Polsce jest problem braku dyscypliny w aparacie państwowym

Jarosław Kaczyński był w poniedziałek pytany w polskim Radiu PiK w Bydgoszczy o ostatnie wypadki z udziałem najważniejszych osób w kraju.

"W Polsce jest taki wielki problem braku dyscypliny w aparacie państwowym. On dotyczy wszystkich służb, mundurowych i niemundurowych. Dotyczy oczywiście także BOR-u. W tym wypadku (z udziałem premier Beaty Szydło - PAP) mieliśmy do czynienia z sytuacją przypadkową" - podkreślił lider PiS.

"To nie jest tak, żeby ktokolwiek tutaj zawinił, poza tym młodym człowiekiem, który przecież też nie miał złych intencji, tylko po prostu popełnił błąd taki, który się zdarza na drogach. Ale ta dyscyplina powinna być wyższa, bo to służy państwu, a poprzez państwo obywatelom. Państwo, gdzie dyscypliny nie ma, takie rozlazłe państwo, służy tak na prawdę co najwyżej tym, co chcą w mętnej wodzie ryby łowić" - powiedział Kaczyński.

Cały wywiad w Radiu PiK ukaże się we wtorek.

W poniedziałek Jarosław Kaczyński udzielił też wywiadu w TVP3 Bydgoszcz. We fragmencie, który został wyemitowany tego dnia wieczorem mowa była o wyborach samorządowych oraz że trwają prace nad wyłonieniem kandydatów PiS na prezydentów, burmistrzów, wójtów.

"My chcielibyśmy mieć także kandydatów na marszałka województwa, bo chcielibyśmy, żeby obywatele wiedzieli na kogo konkretnie głosują w wyborach w województwie. Także (...) kandydatów na starostów, chociaż oni są wybierani pośrednio, my chcemy to utrzymać. Powtarzam, uważamy, że obywatele powinni wiedzieć, o kogo konkretnie chodzi" - podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Cały wywiad zostanie nadany we wtorek.

Kaczyński spotkał się w poniedziałek w Bydgoszczy z działaczami PiS z województwa kujawsko-pomorskiego; towarzyszyła mu rzeczniczka partii Beata Mazurek. Gospodarzami spotkania byli szefowie PiS w okręgu toruńskim - wiceminister edukacji Marzenna Drab i okręgu bydgoskiego - Tomasz Latos.