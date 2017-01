Jarosław Kaczyński: PiS chce kandydatów w każdej gminie

Lider PiS spotkał się w Kielcach z działaczami ugrupowania z woj. świętokrzyskiego. Konferencja była zamknięta dla prasy. Fragmenty wypowiedzi szefa PiS zamieszczono na koncie partii na Twitterze.

Kaczyński odniósł się m. in. do wyborów samorządowych. Jak mówił "uregulowania techniczne”, które chce wprowadzić PiS w ordynacji wyborczej, mają "utrudnić możliwość fałszowania wyborów". - Chcemy wprowadzić zasadę dwóch kadencji już od najbliższych wyborów samorządowych. Wszystkie zmiany w ordynacji wyborczej mają na celu usunięcie patologii, a nie dobrych samorządowców – dodał lider PiS. - Oczekujemy kandydatów na samorządowców we wszystkich gminach. Chcemy mocnego składu w każdym województwie – podkreślił Kaczyński.

W ocenie prezesa PiS, jeśli partia uzyska "satysfakcjonujący wynik w wyborach samorządowych, to będzie dużo łatwiej wygrać wybory parlamentarne w 2019 r." - Proszę państwa o mobilizację do ciężkiej pracy, abyśmy mogli zwyciężać kolejne wybory – zaapelował Kaczyński do działaczy.

Kaczyński odniósł się także do planowanej reformy służby zdrowia i sądownictwa. W jego ocenie reforma służby zdrowia jest sprawą "ogromnej wagi". - Nie możemy dalej tolerować obecnego systemu – podkreślił polityk. Jako "konieczną" określił z kolei reformę sądownictwa. - Ludzie bardzo nisko oceniają sądy. Obecny stan sądownictwa jest skandaliczny – argumentował. - Nie chcemy konfliktów, ale zmiana Polski będzie wywoływać sprzeciw grup interesu – ocenił polityk.

Jak powiedział po zakończeniu spotkania dziennikarzom wiceprezes świętokrzyskiego PiS, senator Krzysztof Słoń, było to w ostatnim czasie 13. spotkanie, które prezes PiS odbył z przedstawicielami ugrupowania w terenie. W Kielcach uczestniczyło w nim ponad 200 osób - m. in. świętokrzyscy samorządowcy PiS. Słoń wyjaśniał, że omawiano "najpilniejsze ustawy", które właśnie są procedowane lub będą procedowane w najbliższym czasie. - Można by powiedzieć ustawy ustrojowe, które - jak już zdążyliśmy pokazać - zmieniają Polskę – ocenił senator.

Senator zaznaczył, że dużo rozmawiano o najnowszych propozycjach PiS związanych z przyszłorocznymi wyborami samorządowymi, ale także i parlamentarnymi, do Parlamentu Europejskiego i prezydenckimi. Dodał, że chodzi tu m. in. o kwestie techniczne związane z funkcjonowaniem lokali i komisji wyborczych, ochroną kart wyborczych, transmisje z lokali wyborczych. Dyskutowano także o kadencyjności samorządowców, o wyborach bezpośrednich na radnych w mniejszych miejscowościach, oraz o tym, czy nie zmniejszyć liczby kandydujących na listach w wyborach proporcjonalnych.

Spotkanie było zamknięte, aby - jak wyjaśnił Słoń - przedstawiciele PiS mogli "spokojnie" porozmawiać z władzami partii.

W konferencji zorganizowanej w Kieleckim Centrum Kultury uczestniczyli także: wiceprezes PiS, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, rzeczniczka PiS i KP PiS Beata Mazurek, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i świętokrzyscy parlamentarzyści ugrupowania. Na przyjazd lidera PiS przed wejściem do budynku oczekiwało kilkunastu członków świętokrzyskiego Komitetu Obrony Demokracji.