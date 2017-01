Krystyna Pawłowicz: Odzyskamy samorząd dla Polaków

PiS zapowiada wprowadzenie zmian w ordynacji wyborczej w wyborach do samorządu - przewidują one m.in. wprowadzenie kadencyjności na stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przepisy o kadencyjności miałyby - jak zapowiada Jarosław Kaczyński - działać wstecz: to znaczy, że ci włodarze miast, którzy zajmują swoje stanowisko przez dwie i więcej kadencji nie mogliby się już ubiegać o reelekcję w najbliższych wyborach.

Pawłowicz pisząc o tych zmianach deklaruje, że PiS "odzyska dla Polaków samorząd terytorialny".

Następnie zarzuca "samorządowym dziedzicom" "bezkarne panowanie bez żadnej kontroli" w wielu miejscach.

"Nadużywają swej władzy we własnych lub swej grupy interesach.

Mieszkańców mają za nic. Buntują się też przeciwko Polsce i działają przeciwko jej żywotnym interesom" - wylicza grzechy owych "dziedziców" Pawłowicz.

Posłanka PiS podkreśla również, że osoby, o których pisze "same organizują wybory, przeprowadzają je i oczywiście (...) je 'wygrywają'".

W obecnej sytuacji - według Pawłowicz - osoby "spoza układu" mają małe szanse na wyborczy sukces.

"Przy ruszeniu tych lokalnych interesów będzie krzyk. Trudno" - podsumowuje posłanka PiS.