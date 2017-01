Jarosław Kaczyński: Partie w Polsce powinny być silniejsze

Lider PiS spotkał się w niedzielę w południe w Kielcach ze świętokrzyskimi działaczami partii. Udzielił też wywiadu TVP Kielce – program wyemitowano wieczorem. W czasie wywiadu był pytany o zadania, jakie stawia przed działaczami PiS podczas regionalnych konferencji, czyli - jak wyliczała dziennikarka - wybory samorządowe i zwiększenie liczebności partyjnych struktur.

- Cała nasza aktywność, aktywność rządu, władz wszelkiego rodzaju, gdzie jest w tej chwili PiS, ma składać się na budowanie poparcia dla naszej formacji. Ale to w ogromnej mierze zależy także od zachowania na poziomie niższym, regionalnym, także gmin i powiatów – podkreślił prezes PiS. Kaczyński dodał, że wygrane wybory trzeba przygotować dobrą kampanią, trzeba także przygotować kandydatów. Jak mówił, PiS jest partią, w której "istnieje pewna dysproporcja, między bardzo dużym klubem parlamentarnym, a stosunkowo niewielkimi wpływami w samorządach". - Chcemy to wyrównać. Wobec tego potrzebni są nowi ludzie, rozbudowa partii. Partia, jak to inne partie w Polsce, nie jest specjalnie liczna. I to jest pewna choroba naszego życia publicznego – ocenił polityk.

Prezes PiS zastrzegł, że nie żyjemy w czasach, w których partie, "nawet w państwach demokratycznych liczyły nawet miliony członków", ale partie w Polsce są mniej więcej wielkości funkcjonujących w pięciomilionowej Słowacji. - Powinniśmy dążyć do tego, żeby były silniejsze, bo to wbrew temu, co niektórzy twierdzą – mówię o ludziach, którzy zupełnie nie rozumieją mechanizmów życia społecznego – służy demokracji, służy prawom obywateli. Bo jeżeli partie są słabe, to silni są ci, którzy nie podlegają żadnej weryfikacji społecznej, którzy mogą działać, mieć ogromny wpływ i jednocześnie nikt ich o nic nie pyta, nie poddaje choćby takiej weryfikacji, jak wyborcza – ocenił Kaczyński i wymienił m.in. silne grupy mające "pieniądze, wpływy medialne".

Kaczyński tłumaczył, że przy takim stanie rzeczy obywatel staje wobec sytuacji, "kiedy ci, którzy mają wpływ na społeczeństwo, są całkowicie poza jego zasięgiem". - Partie są w zasięgu obywatela, bo może odmówić partii poparcia, partia przegrywa wybory, i następuje zmiana. I w związku z tym potrzeba istnienia silnych, na dzisiejsze czasy – to czasy inne niż kilkadziesiąt lat temu - partii – jest po prostu potrzebą demokracji – dodał Kaczyński.

- Chcemy działać dla Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim dla umocnienia polskiego systemu politycznego, czyli właśnie systemu partyjnego i dzięki temu umocnienia polskiej demokracji – podkreślił prezes PiS.

Jarosława Kaczyńskiego pytano, kiedy PiS przedstawi kandydatów na szefów lokalnych samorządów w przyszłorocznych wyborach, w kontekście zapowiedzi PO, że uczyni to latem. - Pewnie będzie to troszkę później, bo nie mamy zamiaru się ścigać. Nie mamy zamiaru w ogóle uczestniczyć w tym dyskursie, który naprawdę jest spychany w tej chwili przez PO na bardzo niski poziom - odpowiedział.

Lidera PiS poproszono też o komentarz do słów lidera PO Grzegorza Schetyny, którego zdaniem zmiany, jakie w ordynacji wyborczej przed wyborami samorządowymi zamierza wprowadzić PiS, wynikają z tego, że partia nie ma kandydatów i ludzi na szczeblu lokalnym. Według Kaczyńskiego taka opinia wynika przede wszystkim z tego, że PO w tej chwili "nie ma żadnego pomysłu na Polskę, na opozycję". - Na pewno z czasem będzie wychodziło coraz więcej kompromitujących faktów dotyczących tych ośmiu lat. W związku z tym jest ten krzyk, ta odmowa bycia zwykłą opozycją – nawet ostrą, ale trzymającą się pewnych ram – ale ta opozycja totalna, łamanie prawa itd. – mówił.

Kaczyński podkreślił, że nie jest możliwe przeprowadzenie referendum dotyczącego wyborów samorządowych (działania na rzecz jego organizacji zapowiedział w sobotę Schetyna). Zdaniem prezesa PiS same wybory zweryfikują, czy społeczeństwo akceptuje decyzje o zmianach, które zostaną podjęte w Sejmie. Według niego PO takimi inicjatywami próbuje bronić różnego rodzaju "oligarchii i malutkich dyktatur", które są "bardzo często z nią związane w samorządach" – albo bezpośrednio, albo pośrednio, przez rożnego rodzaju komitety. - Chcemy z tym walczyć – walczyć z patologią po to, aby obywatele Polski mogli decydować i mieli właściwy w demokracji zakres wolności – podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że - jego zdaniem - w wielu miejscach tej wolności nie ma, a ludzie boją się np. utraty pracy czy innych represji ze strony "miejscowych klik". Kaczyński zastrzegł, że tych przypadków jest wystarczająco dużo, by zmieniać prawo po to, by te "objawy zlikwidować".