Adam Bielan o proteście opozycji w Sejmie

Foto: rp.pl

Protest opozycji w Sejmie prowadzony tuż przed przybyciem do Polski brygady USA był korzystny dla Rosji - mówił w #RZECZoPOLITYCE wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Bielan zastrzegł, że wątpi, by było to świadome sprzyjanie Rosji przez opozycję.