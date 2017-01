Stanisław Karczewski: Wracamy do starych warunków pracy dziennikarzy

- Obecny kryzys polityczny, parlamentarny, okupacja, strajk, przebywanie posłów w sali plenarnej Sejmu (...), ten kryzys chcemy rozwiązać w sposób polubowny, czyli chcemy aby jedna i druga strona cofnęła się - powiedział Karczewski. - Jest to możliwe - podkreślił.

Dodał, że pretekstem do powstania tego kryzysu była kwestia funkcjonowania dziennikarzy w parlamencie i sprawa głosowania ustawy budżetowej.

- Rozmawiałem z dziennikarzami, przeprowadziłem wiele rozmów, rozmów indywidualnych, grupowych, były dwa duże spotkania, wszystkim tym dziennikarzom, szefom państwa redakcji bardzo dziękuję za przybycie, za obecność, za przedstawienie swoich opinii - mówił dziennikarzom Karczewski.

- My robimy krok w tył, Prawo i Sprawiedliwość robi krok do tyłu i podjęliśmy decyzję, którą chciałem państwu przekazać, że wracamy do tych warunków, jakie były, tych warunków pracy dziennikarzy, jakie były, do starych warunków, nie zmieniamy tych warunków - dodał.

Jak podkreślił, Centrum Medialne w budynku "F" będzie działało, funkcjonowało. "Tu będziemy mieli, mam nadzieję, lepsze warunki niż w Sejmie" - zaznaczył.

Karczewski poinformował, że dziś o godz. 14 odbędzie się spotkanie liderów partii. Swój udział potwierdzili Jarosław Kaczyński, Ryszard Petru, Paweł Kukiz, Władysław Kosiniak-Kamysz. - Nie mogłem dodzwonić się do Grzegorza Schetyny - poinformował marszałek Karczewski.