Karczewski: Zamknięta galeria sejmowa - realizacją zarządzenia b. marszałka Komorowskiego

Karczewski powiedział na konferencji w Senacie, że bardzo chciał, żeby Sejm był otwarty dla dziennikarzy, aby - jak mówił - mogli swobodnie przeprowadzać wywiady.

Marszałek Senatu wyjaśnił, że dziennikarze nie mają dostępu do galerii na sali plenarnej, ponieważ jest to realizacja zarządzenia byłego marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. "(Komorowski - red.) stwierdził i napisał to, że na czas, kiedy w sali plenarnej nie odbywa się posiedzenie, to na salę posiedzeń mogą wejść jedynie pracownicy" - tłumaczył Karczewski.

"To jest w tej chwili respektowane, bo nie ma posiedzenia Sejmu, natomiast dostęp dla dziennikarzy jest i z tego się bardzo cieszę, że możemy z państwem rozmawiać i dyskutować" - mówił, podkreślając, że "to zarządzenie było często realizowane".

Dopytywany przez dziennikarzy, dlaczego nie można pokazać tego, co się dzieje na sejmowej sali, marszałek Senatu odpowiedział: "Zawsze mówiliśmy o tym i zawsze państwo o to zabiegali i ja o to zabiegałem, żeby dziennikarze mieli dostęp do prac parlamentarzystów, do prac posłów i senatorów, natomiast nigdy nie mówiliśmy o tym, żeby mieć dostęp do relacjonowania strajku, protestu nielegalnego, niezgodnego z przepisami".