Marek Suski: Po co był konflikt o dziennikarzy? Nie wiem

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Marek Suski podkreślił w RMF FM, że wiedział, iż dla dziennikarzy nic złego nie wyjdzie ze zmian w dostępie do Sejmu. Pytany o to, po co właściwie był konflikt w sprawie mediów, poseł odpowiedział: "Nie wiem".