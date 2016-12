Kaczyński o piątkowych głosowaniach: wszystko było legalne

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (na zdjęciu drugi od lewej)

Foto: PAP/ Wojciech Pacewicz

Wszystko było całkowicie legalne; nikt tutaj nie fałszował - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do piątkowych głosowań w Sali Kolumnowej w Sejmie. Jak dodał, to, iż nie było tam wszystkich posłów, to była ich decyzja.