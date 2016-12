Czarnecki: Najważniejszym człowiekiem w Polsce "był, jest i będzie Jarosław Kaczyński"

W "Faktach z Zagranicy" goście programu, Marek Siwiec i Ryszard Czarnecki rozmawiali m.in. o opracowanej przez Reutersa liście dziesięciu światowych polityków, którzy będą szczególnie uważnie obserwowani w przyszłym roku.

Na liście tej pierwsze miejsce zajmuje Donald Trump, a drugie - Jarosław Kaczyński.

Na pytanie, kto jest najważniejszym człowiekiem w Polsce Ryszard Czarnecki odpowiedział stanowczo: - Jest nim, był i będzie Jarosław Kaczyński.

Jak tłumaczył, Kaczyński "w jakimś sensie jest politycznym ojcem" trzech prezydentów i kilku premierów i to on właśnie jest "Kluczową osobą", która decyduje o tym, co się dzieje w Polsce.

