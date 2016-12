Jan Maria Jackowski: Nie ma podstaw, by nie wierzyć Piotrowiczowi

Joachim Brudziński powiedział, że nie wykluczona jest konferencja prasowa, na której Stanisław Piotrowicz wyjaśni wątpliwości, jakie pojawiły się wokół jego działalności w prokuraturze w latach 80.

Senator Jan Maria Jackowski uważa, że informacje, które pojawiają się w mediach mają kontekst bieżącej sytuacji politycznej. - Rozmawiałem z Piotrowiczem o latach 80. i nie mam absolutnie podstaw, aby nie wierzyć temu, co mówił. Natomiast, jeśli jest taka potrzeba, aby jeszcze raz wyjaśnić tę sprawę, może to jest dobry pomysł, aby taka konferencja była. To jest oczywiście decyzja pana Piotrowicza - powiedział w TVN24.

Sprawę oskarżenia Antoniego Pikula skomentowała obecna w studiu Barbara Dolniak z Nowoczesnej. - Dyskusja nie toczy się o to, czy pan poseł podpisał ten akt oskarżenia, ale dlaczego go podpisał. (…) Podpis pod aktem oskarżenia jest ewidentny. Natomiast pan poseł mówi, że podejmował działania, aby chronić tę osobę, której ten akt dotyczy. Tymczasem słyszymy od tej osoby, że żadnej pomocy od posła Piotrowicza nie otrzymał - powiedziała.

- Chciałabym tylko usłyszeć fakty, a nie oceny dokonywane przez posła Piotrowicza. I na podstawie tych faktów chciałabym dokonać własnej oceny tamtych sytuacji - dodała.

Więcej: TVN24