Beata Mazurek: Jarosław Kaczyński spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą w poniedziałek o 13

"Na razie prezes Jarosław Kaczyński ani kierownictwo PiS nie otrzymali oficjalnie zaproszenia na spotkanie z prezydentem" - powiedziała Mazurek.



Jak dodała, "jeśli takie zaproszenie dostanie, to z pewnością odpowie i do takiego spotkanie dojdzie".



"Nam z całą pewnością zależy, by opozycja jak najszybciej zakończyła obstrukcję i zaniechała prowadzenia działalności przestępczej poprzez to, co działo się ostatnio w Sejmie. Nie służy to Polsce, Polakom i naszemu wizerunkowi i naszej pozycji za granicą" - podkreśliła Mazurek.