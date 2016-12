Poseł PiS Michał Dworczyk: Scenariusz wydarzeń w Polsce pisany w Moskwie

- Analizując ostatnie wydarzenia przed Sejmem, to wszystko, co się dzieje w Polsce, w Warszawie, można postawić odważną tezę, ale jednak warto to powiedzieć, że te wydarzenia wpisują się w scenariusz, który jest pisany w Moskwie - powiedział Dworczyk w TVP Info. Jego zdaniem obecne wydarzenia w Polsce "działają na korzyść Rosji, która za wszelką cenę stara się nie dopuścić do wzmocnienia wschodniej flanki NATO".

Według posła PiS w Polsce niedługo dojdzie do najważniejszego wydarzenia XXI w. dla naszej części świata - 10 tys. żołnierzy amerykańskich i wojsk NATO do końca 2017 r. zostanie rozlokowanych w Polsce. - To jest wydarzenie, które Federacja Rosyjska określa jako największe zagrożenie od czasu rozpadu Związku Sowieckiego - podkreślił Dworczyk.

- Jeżeli przeanalizujemy politykę Federacji Rosyjskiej w ciągu ostatniej dekady, będziemy pamiętali o tym, co się wydarzyło w Gruzji, atak Federacji Rosyjskiej na Gruzję w 2010 roku, 2014 rok - Ukraina, zajęcie Krymu, zajęcie Donbasu, jeżeli pomyślimy o tym, że kilka tygodni temu doszło do nieudanego puczu w Czarnogórze, wspieranego przez służby rosyjskie, to myślenie o tym, że Federacja Rosyjska będzie z założonymi rękami patrzeć na rozmieszczanie wojsk amerykańskich i natowskich u swoich zachodnich granic, jest ciężką naiwnością - zaznaczył poseł PiS.

Pytany, czy uważa, że opozycja jest inspirowana przez Rosję, Dworczyk odpowiedział: - Jestem przekonany i wiem, że ludzie, którzy biorą udział w tych demonstracjach, to są ludzie, z których bardzo wielu jest autentycznie zatroskanych o to, co się dzieje w Polsce, natomiast problem polega na tym, że (oni) mają całkowicie wykrzywiony obraz tego, co się dzieje w Polsce, oni powtarzają pewną papkę medialną, która jest serwowana w niektórych mediach, wspierających KOD i opozycję.

Poseł PiS dodał, że w protestach biorą też udział "cyniczni, wyrachowani politycy, którzy dbają tylko o swój partykularny interes".

Poseł PiS przekonywał też, że państwu polskiemu jest potrzebna "deeskalacja" konfliktu. - Powinniśmy usiąść, rozmawiać i zacząć działać odpowiedzialnie - apelował.

W piątek w Sejmie posłowie opozycji zablokowali sejmową mównicę po wykluczeniu z obrad przez marszałka Sejmu posła PO Michała Szczerby; wówczas została ogłoszona przerwa. Obrady Sejmu zostały wznowione przez marszałka Sejmu w Sali Kolumnowej, tam odbyły się głosowania, m.in. nad budżetem na 2017 r. Niektórzy z posłów opozycji weszli do Sali Kolumnowej, ale nie brali udziału w głosowaniach, twierdzili że nie było w nich kworum i że były one nielegalne.

Marszałek Sejmu po głosowaniu nad budżetem na 2017 r. podał, że w głosowaniu tym udział wzięło 236 posłów, za jego uchwaleniem było 234, przeciw 2, nikt się nie wstrzymał od głosu. Przed Sejmem w piątek wieczorem zebrała się manifestacja zorganizowana przez KOD. Posłowie opozycji pozostają od tego dnia w sali obrad Sejmu.