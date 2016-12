Szef klubu PiS Ryszard Terlecki: PO i Nowoczesna się ośmieszają

PO składa zawiadomienie do prokuratury ws. piątkowych głosowań w Sejmie

- Marszałek konsultował swoje decyzje z fachowcami, specjalistami od prawa i sejmowymi prawnikami. Wszystko jest całkowicie zgodne z przepisami, więc wnioski Platformy i Nowoczesnej składane do prokuratury ośmieszają ich autorów - powiedział Terlecki.

PO zarzuca Kuchcińskiemu przekroczenie uprawnień w związku z przeniesieniem piątkowych głosowań budżetowych do Sali Kolumnowej. Platforma jeszcze w poniedziałek złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Również Nowoczesna złożyła w poniedziałek do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez marszałka Kuchcińskiego.

Według PO, Kuchciński naruszył art. 231 kodeksu karnego. Stanowi on, że "funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

We wniosku do prokuratury Nowoczesna wskazała na możliwość popełnienia przestępstwa przez marszałka określonego w art. 231 par. 1 kodeksu karnego polegającego na niedopełnieniu obowiązków wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulaminu Sejmu.

W piątek Sejm uchwalił m.in. przyszłoroczną ustawę budżetową. Obrady odbyły się nie na sali plenarnej, gdzie opozycja blokowała mównicę sejmową, a w Sali Kolumnowej Sejmu. Zdaniem opozycji przeprowadzone w ten sposób głosowania są nielegalne.

Terlecki pytany o apel lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru o spotkanie szefów partii zasiadających w Sejmie, które miałoby się odbyć we wtorek, powiedział, że jest to świeża wiadomość i dotyczy liderów partyjnych, dlatego nie ma jeszcze informacji dla mediów w tej sprawie.

Pytany, czy PiS będzie składał wnioski do prokuratury ws. zachowania posłów opozycji podczas piątkowych głosowań, szef klubu PiS powiedział, że nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. - Z całą pewnością uniemożliwianie funkcjonowania Sejmu przez funkcjonariuszy państwowych, jakimi są posłowie, jest naruszeniem prawa - podkreślił.