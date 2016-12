Jolanta Szczypińska szefową okręgu słupskiego PiS

Wyborów władz okręgu słupskiego dokonano na okręgowym zjeździe PiS. Jolanta Szczypińska była jedynym kandydatem na szefa lokalnych struktur tej partii.

Jak poinformował PAP przewodniczący zjazdu Robert Kujawski, w głosowaniu wzięło udział 159 delegatów. Za kandydaturą Szczypińskiej opowiedziały się 122 osoby, 33 były przeciwne, trzy wstrzymały się od głosu, a jeden głos okazał się nieważny.

"To bardzo dobry wynik, jestem z niego zadowolona. To zaufanie może cieszyć i świadczy o uznaniu mojej pracy, ale też jest zobowiązaniem do dalszych działań" – powiedziała PAP Szczypińska.

Posłanka będzie szefową struktur PiS działających na terenie pięciu powiatów w regionie słupskim. Jak powiedziała PAP, jednym z głównych celów, jakie sobie stawia, jest doprowadzenie do dobrego wyniku w zbliżających się wyborach samorządowych, "rozbudowa struktur w komitetach partyjnych oraz dotarcie do jak najszerszej rzeszy wyborców z informacją dotyczącą pracy rządu Prawa i Sprawiedliwości".

"Czeka nas ciężka praca" – powiedziała Szczypińska dodając, że – wraz z władzami okręgowymi, które także zostały wybrane w niedzielę, "będziemy zmierzać do jak najlepszego wyniku wyborczego".

59-letnia Szczypińska pochodzi ze Słupska. Z zawodu jest pielęgniarką. W 1980 r. była współzałożycielką NSZZ "Solidarność" Służby Zdrowia w Słupsku, a następnie działała w podziemnych strukturach "S". W 1991 r. wstąpiła do Porozumienia Centrum, w którym pełniła funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego PC w Słupsku. W 2001 r. znalazła się w gronie współzałożycieli Prawa i Sprawiedliwości.

Od 2004 roku nieprzerwanie pełni funkcję posła. W tym czasie była m.in. wiceprzewodniczącą i zastępcą rzecznika dyscyplinarnego w klubie parlamentarnym PiS oraz wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia. Bezskutecznie ubiegała się o mandat w dwóch ostatnich edycjach wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Do lipca ubiegłego roku w pomorskich strukturach PiS funkcjonowały dwa okręgi: gdański oraz gdyńsko-słupski. Pierwszym kierował wówczas poseł PiS Andrzej Jaworski, drugim – poseł PiS Janusz Śniadek. W 2015 roku stworzono jeden okręg obejmujący całe województwo, a szefem został wówczas Śniadek.

Jesienią b.r. zapadła decyzja o nowym podziale regionalnych struktur PiS: powstały dwa okręgi - pomorski, tj. gdańsko-gdyński i słupski z częścią Kaszub. Wybory szefa okręgu pomorskiego odbyły się w miniony weekend, został nim Śniadek.

Wybory szefów pozostałych okręgach PiS w kraju miały miejsce w dwa ostatnie weekendy listopada.

Zgodnie ze statutem PiS do kompetencji zjazdów okręgowych należy powołanie i odwołanie ze swego grona prezesa zarządu okręgowego, na wniosek prezesa PiS, a także 20 pozostałych członków zarządu i członków regionalnej komisji rewizyjnej. Kadencja szefa okręgu wynosi 2 lata.

Struktura PiS w kraju to okręgi, które zostały wyznaczone w odniesieniu do okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu i przeważnie pokrywają się z ich zasięgiem.