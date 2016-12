Marek Pęk: Dziwi atmosfera wokół noweli o zgromadzeniach

Gość mówił, że środa będzie decydującym dniem, jeśli chodzi o naniesienie ewentualnych poprawek w noweli dotyczącej zgromadzeń, a samo procedowanie toczyło się normalnym trybem, nie było nocnych obrad. - Atmosfera wokół tej nowelizacji jest bardzo napięta, bardzo gorąca. Szczerze mówiąc, mnie to dziwi, bo nie widzę w tym projekcie jakiejś fundamentalnej zmiany – mówił senator Pęk.

Polityk PiS wyjaśniał, że znowelizowanie przepisów ma wyłącznie ułatwić i uporządkować sytuację tak, aby ci, którzy regularnie organizują jakieś manifestacje, mieli do tego pierwszeństwo. - Jeśli jakieś zgromadzenia są organizowane cyklicznie, przez te same środowiska, to trzeba ułatwić im organizowanie takich zgromadzeń – mówił senator PiS.

Zdaniem gościa, spojrzenie na nowelizację jest różne ze względu na to, że inaczej patrzy władza, a inaczej opozycja. - Prawem opozycji jest patrzenie na sytuację od strony wolności. Władza patrzy od strony odpowiedzialności za państwo, czyli bezpieczeństwa, więc tu jest ta różnica spojrzenia. Tak naprawdę to są wartości wspólne, które trzeba wyważyć – uważa Pęk.

Prowadząca program powiedziała o teoretycznej sytuacji, w której przed Kancelarią Premiera jakaś grupa zawodowa chciałaby zorganizować demonstrację, natomiast władza, która ma pierwszeństwo w organizowaniu zgromadzeń, mogłaby specjalnie zaplanować w tym czasie jakąkolwiek inną manifestację, aby zablokować protest. - Myślę, że ten przepis nie będzie nadużywany – mówił Pęk.

Według gościa, nowelizacja jest potrzebna, ponieważ już teraz słyszymy, że w dzień miesięcznicy katastrofy smoleńskiej różne środowiska planują zgromadzenia w tym samym miejscu, aby utrudnić organizację tej PiS. - Słyszymy przecież, że teraz ktoś chce zorganizować zgromadzenie, tylko po to, aby torpedować inne – mówił Pęk.